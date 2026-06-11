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Серена Уильямс завершила участие в первом турнире после возвращения - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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Теннис
 
13:42 11.06.2026 (обновлено: 13:49 11.06.2026)
Серена Уильямс завершила участие в первом турнире после возвращения

Серена Уильямс завершила участие в своем первом турнире после возвращения в тур

© РИА Новости / Алексей ФилипповСерена Уильямс
Серена Уильямс - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Серена Уильямс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Серена Уильямс завершила участие в турнире категории WTA 500 в Лондоне после возвращения в спорт.
  • В парном турнире Уильямс и ее партнерша Виктория Мбоко вышли во второй круг, но далее Мбоко снялась из-за травмы.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира и 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема теннисистка Серена Уильямс завершила участие в турнире категории WTA 500 в Лондоне - первых для нее соревнованиях после возвращения в спорт.
Уильямс заявилась на парный турнир вместе с 19-летней канадкой Викторией Мбоко. Как сообщает пресс-служба турнира в соцсети Х, Мбоко снялась из-за травмы, полученной во встрече второго круга в одиночном разряде против чешки Каролины Плишковой.
Серена Уильямс - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Серена Уильямс выиграла первый матч после возобновления карьеры
9 июня, 21:25
В парном турнире Уильямс и Мбоко вышли во второй круг, обыграв на старте турнира посеянных под третьим номером американку Николь Меличар-Мартинес и новозеландку Эрин Рутлифф.
Уильямс не объявляла о завершении карьеры, но была выведена из пула допинг-тестирования, в который вернулась в декабре 2025 года. Тогда же спортсменка сообщила, что не планирует возвращение в тур. Американка не выходила на корт с Открытого чемпионата США 2022 года.
Уильямс 44 года, она является обладательницей тройного карьерного Большого шлема в одиночном разряде, на счету американки одна золотая медаль Олимпийских игр в одиночном разряде и три - в парном. Помимо 23 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, Уильямс-младшая выиграла 14 "Шлемов" в паре со старшей сестрой Винус Уильямс и два - в миксте.
Серена Уильямс - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
"Чтобы они видели": Серена Уильямс объяснила, почему вернулась в теннис
8 июня, 10:45
 
ТеннисСпортЛондонЖенская теннисная ассоциация (WTA)Серена Уильямс
 
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