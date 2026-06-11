Серена Уильямс завершила участие в первом турнире после возвращения

Краткий пересказ от РИА ИИ Серена Уильямс завершила участие в турнире категории WTA 500 в Лондоне после возвращения в спорт.

В парном турнире Уильямс и ее партнерша Виктория Мбоко вышли во второй круг, но далее Мбоко снялась из-за травмы.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира и 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема теннисистка Серена Уильямс завершила участие в турнире категории WTA 500 в Лондоне - первых для нее соревнованиях после возвращения в спорт.

Уильямс заявилась на парный турнир вместе с 19-летней канадкой Викторией Мбоко. Как сообщает пресс-служба турнира в соцсети Х, Мбоко снялась из-за травмы, полученной во встрече второго круга в одиночном разряде против чешки Каролины Плишковой

В парном турнире Уильямс и Мбоко вышли во второй круг, обыграв на старте турнира посеянных под третьим номером американку Николь Меличар-Мартинес и новозеландку Эрин Рутлифф.

Уильямс не объявляла о завершении карьеры, но была выведена из пула допинг-тестирования, в который вернулась в декабре 2025 года. Тогда же спортсменка сообщила, что не планирует возвращение в тур. Американка не выходила на корт с Открытого чемпионата США 2022 года.