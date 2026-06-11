Альпинист назвал единственный вариант эвакуации тела Наговицыной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Инструктор-проводник по альпинизму и горному туризму Андрей Борисов рассказал, что единственный вариант эвакуации тела погибшей на пике Победы альпинистки Натальи Наговицыной — спуск силами спасателей.
- По словам Борисова, на пике Победы нет такой вертолетной техники, как в Гималаях, и нет опыта подъема тяжелых вертолетов на большую высоту.
БАРНАУЛ, 11 июн – РИА Новости. Единственный вариант эвакуации тела погибшей на пике Победы альпинистки Натальи Наговицыной - спуск силами спасателей, техника тут не поможет, рассказал РИА Новости инструктор-проводник по альпинизму и горному туризму Андрей Борисов.
"На пике Победы такой вертолетной техники, как в Гималаях, насколько мне известно, не имеется, не имеется опыта подъема больших, тяжелых вертолетов на такую высоту, ну и мало кто решится на это. Поэтому здесь единственный вариант - это спуск тела Натальи силами спасателей, человеческими ресурсами", - рассказал Борисов, который сам поднимался на многие вершины и организует восхождения различной сложности.
Альпинист отметил, что в Гималаях хорошо развита практика помощи людям с помощью техники и хороший парк вертолетов, способных летать на значительные высоты.
"Я сам был свидетелем, как с высоты 7000 метров в третьем лагере маршрута восхождения на Эверест снимали пострадавшего человека. Вертолет, облегченный максимально, на малом запасе топлива успевает подлететь на нужную высоту, зависнуть, дождаться, когда пострадавшего на веревке закрепят, и потом быстро улететь на высоту базового лагеря. Выглядело это, конечно, ужасно: человек подвешивается на длинную веревку, висящую под бортом вертолета, и так летит", - отметил инструктор.
В базовом лагере пострадавшего передают компетентным людям, которые могут оказать медицинскую помощь.
Наговицына получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее неоднократно пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, при этом один из них погиб. В мае в МЧС Киргизии заявили, что в случае проведения спасательной операции многое будет зависеть от погоды, но риски пострадать при попытке вернуть родным тело россиянки для спасателей будут достаточно высоки.