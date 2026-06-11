Альпинист назвал единственный вариант эвакуации тела Наговицыной

"Я сам был свидетелем, как с высоты 7000 метров в третьем лагере маршрута восхождения на Эверест снимали пострадавшего человека. Вертолет, облегченный максимально, на малом запасе топлива успевает подлететь на нужную высоту, зависнуть, дождаться, когда пострадавшего на веревке закрепят, и потом быстро улететь на высоту базового лагеря. Выглядело это, конечно, ужасно: человек подвешивается на длинную веревку, висящую под бортом вертолета, и так летит", - отметил инструктор.