ВСУ за сутки потеряли более 310 боевиков в зоне действий "Центра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки "Центр" уничтожили свыше 310 военных ВСУ, три танка, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили свыше 310 военных ВСУ, три танка, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310-ти военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.
Группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Завидово-Кудашево, Новоалександровска, Кучеров Яр, Василевка, Доброполье, Анновка, Сергеевка ДНР и Новопавловка Днепропетровской области.