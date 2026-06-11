ВСУ за сутки потеряли более 310 боевиков в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили свыше 310 военных ВСУ, три танка, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, сообщило в четверг Минобороны РФ.