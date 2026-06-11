Аналитики выяснили минимальную стоимость летней свадьбы в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Минимальная стоимость свадьбы этим летом в среднем по России составит около 150 тысяч рублей, выяснили аналитики «Авито Услуг» и «Авито Путешествий».

Спрос на услуги по организации свадебных торжеств увеличился на 12%, а минимальная цена за эту услугу составляет в среднем 95 тысяч рублей.

Спрос на посуточную аренду загородных объектов к лету 2026 года вырос на 18% по сравнению с прошлым годом, средняя стоимость аренды составляет 9 700 рублей.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минимальная стоимость свадьбы этим летом в среднем в России составит около 150 тысяч рублей, выяснили для РИА Новости аналитики "Авито Услуг" и "Авито Путешествий".

"Организация свадебного торжества за городом этим летом обойдется минимум в 150 тысяч рублей, а корпоратива с квестом и фуршетом - от 70 тысяч рублей", - к такому выводу пришли "Авито Услуги", изучив динамику спроса и средние цены на организацию праздника в апреле-мае 2026 года.

"Авито Путешествия", в свою очередь, проанализировали спрос и средние цены бронирования загородных домов на лето 2026 года.

Указывается при этом, что россияне все чаще обращаются к координаторам свадеб, которые берут на себя стыковку подрядчиков и тайминг в день события - рост запросов на их услуги составил 17% в годовом выражении. Спрос на услуги по организации торжества увеличился на 12%, а минимальная цена за эту услугу составляет в среднем 95 тысяч рублей.

В категории визуальной части события наибольший рост спроса показало оформление комнат (+15%), стоимость услуги стартует в среднем от 35 тысяч рублей. Спрос на оформление выездной регистрации увеличился на 11% (от 25 тысяч рублей), на декорирование столов - на 9% (от 4 тысяч рублей за единицу).

Комплексный свадебный декор стал востребованнее на 6%, а минимальная цена на него составляет в среднем 30 тысяч рублей. Увеличился интерес и к организации девичников - на 11%, от 50 тысяч рублей - этот формат все чаще превращается в полноценное выездное событие с собственным сценарием, отмечают аналитики.

Кроме того, заметно чаще стали арендоваться костюмы: спрос на услугу вырос почти вдвое, взять наряд на сутки можно от 3,5 тысяч рублей. Увеличился интерес к аренде фотобудки - в два раза (от 7 000 рублей в час). Более чем в 1,5 раза вырос спрос на аренду площадок - шатры, лофты, беседки, стоимость стартует от 20 тысяч рублей за час.