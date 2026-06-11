Суд смягчил меру пресечения инженеру по делу о прорыве плотины в Дагестане

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд по делу о прорыве плотины в Дагестане смягчил меру пресечения инженеру и перевел его под домашний арест.

Инженер ООО «ДЗИВ-2», ответственный за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений, был задержан в апреле по уголовному делу, возбужденному после разрушения плотины Геджухского водохранилища.

Следствие считает, что арендатор и эксплуатирующая организация не устраняли многочисленные нарушения и не приняли меры безопасности во время паводков, что привело к разрушению плотины и масштабному затоплению территорий.

МАХАЧКАЛА, 11 июн - РИА Новости. Суд по делу о прорыве плотины в Дагестане смягчил меру пресечения и перевел под домашний арест инженера, отвечавшего за безопасную эксплуатацию Геджухского водохранилища, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.

В апреле по уголовному делу, возбужденному после разрушения плотины Геджухского водохранилища, был задержан и заключен под стражу до 10 июня инженер ООО "ДЗИВ-2", ответственный за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений.

"Советский районный суд Махачкалы в рамках продления меры пресечения инженеру назначил ему домашний арест до 7 июля 2026 года", – сказала Мамаева.

Согласно материалам дела, арендатор и эксплуатирующая организация ГТС, несмотря на зафиксированный в декларации безопасности неудовлетворительный уровень состояния сооружений и многочисленные нарушения, не устраняла недостатки, а во время масштабных паводков не приняла меры безопасности.