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Суд смягчил меру пресечения инженеру по делу о прорыве плотины в Дагестане - РИА Новости, 11.06.2026
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11:05 11.06.2026
Суд смягчил меру пресечения инженеру по делу о прорыве плотины в Дагестане

Суд в Дагестане отправил под домашний арест инженера по делу о прорыве плотины

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоследствия наводнения в поселке Мамедкала Дербентского района Дагестана
Последствия наводнения в поселке Мамедкала Дербентского района Дагестана - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Последствия наводнения в поселке Мамедкала Дербентского района Дагестана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд по делу о прорыве плотины в Дагестане смягчил меру пресечения инженеру и перевел его под домашний арест.
  • Инженер ООО «ДЗИВ-2», ответственный за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений, был задержан в апреле по уголовному делу, возбужденному после разрушения плотины Геджухского водохранилища.
  • Следствие считает, что арендатор и эксплуатирующая организация не устраняли многочисленные нарушения и не приняли меры безопасности во время паводков, что привело к разрушению плотины и масштабному затоплению территорий.
МАХАЧКАЛА, 11 июн - РИА Новости. Суд по делу о прорыве плотины в Дагестане смягчил меру пресечения и перевел под домашний арест инженера, отвечавшего за безопасную эксплуатацию Геджухского водохранилища, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.
В апреле по уголовному делу, возбужденному после разрушения плотины Геджухского водохранилища, был задержан и заключен под стражу до 10 июня инженер ООО "ДЗИВ-2", ответственный за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений.
"Советский районный суд Махачкалы в рамках продления меры пресечения инженеру назначил ему домашний арест до 7 июля 2026 года", – сказала Мамаева.
Согласно материалам дела, арендатор и эксплуатирующая организация ГТС, несмотря на зафиксированный в декларации безопасности неудовлетворительный уровень состояния сооружений и многочисленные нарушения, не устраняла недостатки, а во время масштабных паводков не приняла меры безопасности.
Это, по версии следствия, привело 5 апреля к разрушению Геджухской плотины, масштабному затоплению территорий, гибели пяти человек и причинению крупного материального ущерба.
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