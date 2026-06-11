Лидер ЛДПР Слуцкий призвал увеличивать инвестиции в детско-юношеский спорт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал увеличивать инвестиции в российский детско-юношеский спорт.
- Парламентарий считает необходимым ремонтировать инфраструктуру и поддерживать тренеров, устраивать престижные соревнования в России для спортсменов из разных стран.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости призвал увеличивать инвестиции в российский детско-юношеский спорт, ремонтировать соответствующую инфраструктуру и поддерживать тренеров.
Парламентарий также считает необходимым устраивать в России престижные соревнования, которые станут центром притяжения для спортсменов из разных стран.
"Спортивный суверенитет - это не пустой лозунг, а часть общей стратегии национального развития. Лучший ответ на любые запреты и недопуски - не обиды, а построение собственной сильной, конкурентоспособной системы у себя дома и на новых международных площадках. Только так мы докажем, что Россию невозможно вычеркнуть из мирового спорта", - заключил он.