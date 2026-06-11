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Лидер ЛДПР Слуцкий призвал увеличивать инвестиции в детско-юношеский спорт - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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13:04 11.06.2026
Лидер ЛДПР Слуцкий призвал увеличивать инвестиции в детско-юношеский спорт

РИА Новости: Слуцкий призвал увеличить инвестиции в детско-юношеский спорт

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Леонид Слуцкий . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал увеличивать инвестиции в российский детско-юношеский спорт.
  • Парламентарий считает необходимым ремонтировать инфраструктуру и поддерживать тренеров, устраивать престижные соревнования в России для спортсменов из разных стран.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости призвал увеличивать инвестиции в российский детско-юношеский спорт, ремонтировать соответствующую инфраструктуру и поддерживать тренеров.
"Нужно увеличивать инвестиции в детско-юношеский спорт, ремонтировать инфраструктуру, поддерживать тренеров", - сказал Слуцкий агентству в рамках мероприятия "Открытая дворовая встреча молодежи с лидером ЛДПР".
Парламентарий также считает необходимым устраивать в России престижные соревнования, которые станут центром притяжения для спортсменов из разных стран.
"Спортивный суверенитет - это не пустой лозунг, а часть общей стратегии национального развития. Лучший ответ на любые запреты и недопуски - не обиды, а построение собственной сильной, конкурентоспособной системы у себя дома и на новых международных площадках. Только так мы докажем, что Россию невозможно вычеркнуть из мирового спорта", - заключил он.
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РоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
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