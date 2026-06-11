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В Словакии заявили, что БРИКС может стать для страны альтернативой ЕС - РИА Новости, 11.06.2026
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11:37 11.06.2026
В Словакии заявили, что БРИКС может стать для страны альтернативой ЕС

Слота: БРИКС может стать альтернативой ЕС для Словакии

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Словакии и ЕС перед Президентским дворцом в Братиславе
Флаги Словакии и ЕС перед Президентским дворцом в Братиславе - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Словакии и ЕС перед Президентским дворцом в Братиславе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер словацкой партии DOMOV Павол Слота заявил, что сотрудничество со странами БРИКС в формате «БРИКС плюс» может стать для Словакии альтернативой Евросоюзу.
  • По словам Слоты, промышленность стран Евросоюза находится в стагнации из-за ошибочной политики ЕС, потери российских энергоносителей и ресурсов.
  • Слота отметил, что в БРИКС страны-участницы получают выгоды от равного сотрудничества, без роли «вышестоящего» партнера.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сотрудничество со странами БРИКС в формате "БРИКС плюс" может оказаться для Словакии альтернативой Евросоюзу, столкнувшемуся с экономическими проблемами из-за своей политики, заявил РИА Новости лидер словацкой политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота.
"Моим делом давно является БРИКС, "БРИКС плюс", который может быть для Словакии альтернативой ЕС, потому что он (ЕС - ред.) сейчас страдает от своей политики, от своих решений, от своего направления", - сказал собеседник агентства.
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По словам политика, в Евросоюзе продвигается ошибочная политика, а промышленность стран объединения находится из-за нее в стагнации. Из-за потери российских энергоносителей и ресурсов ЕС, включая Словакию, теряет мировые рынки, которые занимают другие более конкурентоспособные игроки, подчеркнул Слота.
Словацкий политик отметил при этом, что в БРИКС ни одна из стран-участниц не играет для других роль "вышестоящего" партнера, но все они получают выгоды от равного сотрудничества.
"Поэтому я сегодня здесь и поэтому стараюсь найти бизнес-партнеров, которые, когда эти санкции наконец снимут или когда распадется сам ЕС, будут готовы сразу же сотрудничать", - добавил Слота, говоря о своем участии в ПМЭФ-2026.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран.
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