В Словакии заявили, что БРИКС может стать для страны альтернативой ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер словацкой партии DOMOV Павол Слота заявил, что сотрудничество со странами БРИКС в формате «БРИКС плюс» может стать для Словакии альтернативой Евросоюзу.

По словам Слоты, промышленность стран Евросоюза находится в стагнации из-за ошибочной политики ЕС, потери российских энергоносителей и ресурсов.

Слота отметил, что в БРИКС страны-участницы получают выгоды от равного сотрудничества, без роли «вышестоящего» партнера.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сотрудничество со странами БРИКС в формате "БРИКС плюс" может оказаться для Словакии альтернативой Евросоюзу, столкнувшемуся с экономическими проблемами из-за своей политики, заявил РИА Новости лидер словацкой политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота.

"Моим делом давно является БРИКС , "БРИКС плюс", который может быть для Словакии альтернативой ЕС , потому что он (ЕС - ред.) сейчас страдает от своей политики, от своих решений, от своего направления", - сказал собеседник агентства.

По словам политика, в Евросоюзе продвигается ошибочная политика, а промышленность стран объединения находится из-за нее в стагнации. Из-за потери российских энергоносителей и ресурсов ЕС, включая Словакию, теряет мировые рынки, которые занимают другие более конкурентоспособные игроки, подчеркнул Слота.

Словацкий политик отметил при этом, что в БРИКС ни одна из стран-участниц не играет для других роль "вышестоящего" партнера, но все они получают выгоды от равного сотрудничества.

"Поэтому я сегодня здесь и поэтому стараюсь найти бизнес-партнеров, которые, когда эти санкции наконец снимут или когда распадется сам ЕС, будут готовы сразу же сотрудничать", - добавил Слота, говоря о своем участии в ПМЭФ-2026.