Федерация совместила чемпионаты России по конькобежному спорту и шорт-треку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Союз конькобежцев России объявил о проведении совмещенного чемпионата России по конькобежному спорту и шорт-треку в декабре.
- Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель объявил о проведении объединенного турнира по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту в Пекине в 2028 году.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Союз конькобежцев России объявил о проведении совмещенного чемпионата России по конькобежному спорту и шорт-треку в декабре.
В среду президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель объявил, что в Пекине в 2028 году состоится объединенный турнир по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту.
"Идея объединенного турнира - отличная. Мы решили ее не откладывать. В декабре проводим совмещенный чемпионат России по конькам и шорт-треку. Нас ждет что-то новое. И, кажется, очень интересное", - говорится в Telegram-канале Союза конькобежцев России.