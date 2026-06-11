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Федерация совместила чемпионаты России по конькобежному спорту и шорт-треку - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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00:07 11.06.2026
Федерация совместила чемпионаты России по конькобежному спорту и шорт-треку

Чемпионат России по конькобежному спорту и шорт-треку пройдет в декабре

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладимир Балбеков
Владимир Балбеков - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Союз конькобежцев России объявил о проведении совмещенного чемпионата России по конькобежному спорту и шорт-треку в декабре.
  • Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель объявил о проведении объединенного турнира по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту в Пекине в 2028 году.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Союз конькобежцев России объявил о проведении совмещенного чемпионата России по конькобежному спорту и шорт-треку в декабре.
В среду президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель объявил, что в Пекине в 2028 году состоится объединенный турнир по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту.
"Идея объединенного турнира - отличная. Мы решили ее не откладывать. В декабре проводим совмещенный чемпионат России по конькам и шорт-треку. Нас ждет что-то новое. И, кажется, очень интересное", - говорится в Telegram-канале Союза конькобежцев России.
Конькобежный спорт - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
В Пекине пройдет объединенный турнир по всем дисциплинам ISU
10 июня, 13:22
 
СпортКонькобежный спортМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
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