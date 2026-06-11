Федерация совместила чемпионаты России по конькобежному спорту и шорт-треку

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Союз конькобежцев России объявил о проведении совмещенного чемпионата России по конькобежному спорту и шорт-треку в декабре.

"Идея объединенного турнира - отличная. Мы решили ее не откладывать. В декабре проводим совмещенный чемпионат России по конькам и шорт-треку. Нас ждет что-то новое. И, кажется, очень интересное", - говорится в Telegram-канале Союза конькобежцев России.