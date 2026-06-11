МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об обсуждении с премьер-министром Норвегии Йонасом Стёре нового пакета санкций против России.
"Нет ничего глупее, чем пытаться изолировать Россию. Почему вам так нравятся украинские нацисты?" — поинтересовался один из комментаторов.
"Вы не смогли договориться ни о чем более разумном и конструктивном? Если ваша главная тема — согласование санкций против России, то эта встреча — абсолютный провал как европейской, так и норвежской дипломатии!" — высказался другой.
"Вы ведете ЕС прямиком к войне!" — отметил третий.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.