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"Нравятся нацисты?" Слова фон дер Ляйен о России вызвали ярость в Сети - РИА Новости, 11.06.2026
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"Нравятся нацисты?" Слова фон дер Ляйен о России вызвали ярость в Сети

© REUTERS / Yves HermanГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Yves Herman
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об обсуждении с премьер-министром Норвегии Йонасом Стёре нового пакета санкций против России.
"Нет ничего глупее, чем пытаться изолировать Россию. Почему вам так нравятся украинские нацисты?" — поинтересовался один из комментаторов.
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"Вы не смогли договориться ни о чем более разумном и конструктивном? Если ваша главная тема — согласование санкций против России, то эта встреча — абсолютный провал как европейской, так и норвежской дипломатии!" — высказался другой.
"Вы ведете ЕС прямиком к войне!" — отметил третий.
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"Проклятый Европейский Союз — это просто посмешище, противоречащее интересам нашего народа! Украина — коррумпированное государство, служащее интересам воинственных элит ЕС, США и Израиля. Россия права. Ваши нелепые санкции бесполезны", — заключили читатели.
В четверг глава ЕК сообщила, что обсудила на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Стёре новый пакет санкций против России и помощь Украине.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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