Краткий пересказ от РИА ИИ Учителя в Мехико не намерены прекращать протесты из-за стартующего чемпионата мира по футболу.

Протестные акции связаны с многолетней борьбой против пенсионной реформы 2007 года и ухудшения условий выхода на пенсию для работников государственного сектора.

Участники протеста обсуждают проведение новых акций в районах, связанных с мероприятиями чемпионата мира, включая главную фан-зону на площади Сокало.

МЕХИКО, 11 июн - РИА Новости. Участники бессрочного палаточного лагеря учителей в центре Мехико не намерены прекращать акции протеста из-за стартующего чемпионата мира по футболу и готовы дальше оказывать давление на власти, пока не будут выполнены их требования, рассказали РИА Новости протестующие педагоги.

Палаточный лагерь, организованный Национальным координационным комитетом работников образования (CNTE), уже более двух недель занимает несколько улиц исторического центра мексиканской столицы рядом с Национальным дворцом, где находится резиденция президента страны и где должна открыться главная фан-зона чемпионата.

"Возможно, для многих это праздник, но не все воспринимают это именно так. Футбол в конечном итоге - это игра, но сейчас футбол является бизнесом. Нужно смотреть на то, что происходит сегодня в нашей стране", - сказал РИА Новости участник протеста по имени Хосе.

По его словам, нынешние протестные акции связаны не с чемпионатом мира, а с многолетней борьбой против пенсионной реформы и ухудшения условий выхода на пенсию для работников государственного сектора.

"Этот протест возник не сейчас. Тема пенсий и обязательств государства обсуждается уже давно, и эти реформы не принесли работникам пользы", - отметил собеседник агентства.

Герреро, Гуанахуато, В палаточном лагере находятся представители различных регионов страны. По словам протестующих, среди 25 тысяч участников протеста есть делегации из штатов Оахака Сакатекас и других регионов Мексики - от севера до юга. Все они продолжают жить в палатках, несмотря на дожди и сложные бытовые условия.

Другой участник акции, преподаватель Рубен Анаклето Гарсия из профсоюза учителей штата Оахака, рассказал РИА Новости, что движение в основном добивается отмены пенсионной реформы 2007 года.

"Нас лишили права на достойную пенсию. Сейчас работник должен накопить средства самостоятельно, а многие смогут выйти на пенсию только в 65-70 лет. При этом выплаты составят около 7 тысяч песо (чуть более 400 долларов - ред.) в месяц. Какой работник сможет жить на такие деньги?" - сказал он.

По словам Гарсии, правительства игнорируют их требования на протяжении многих лет, независимо от того, какая политическая сила находилась у власти.

"Наши требования появились не вчера. Мы говорим об этом с 2007 года, но правительства - и PRI, и PAN, и теперь Morena - нас не слышат", - отметил преподаватель.

Протестующие при этом не считают себя ответственными за возможные неудобства, связанные с проведением мирового первенства.

"Если нет решения (по требованиям CNTE - ред.), мяч не покатится", - сказал Гарсия о продолжении протестных действий в дни чемпионата мира.

По его словам, участники движения обсуждают проведение новых акций в районах, связанных с мероприятиями турнира, включая главную фан-зону на площади Сокало.