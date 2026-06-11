Рейтинг@Mail.ru
CENTCOM утверждает, что суда свободно идут через Ормузский пролив - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:52 11.06.2026 (обновлено: 02:57 11.06.2026)
CENTCOM утверждает, что суда свободно идут через Ормузский пролив

CENTCOM: суда беспрепятственно идут через Ормузский пролив

© REUTERS / Majid-AsgaripourСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Majid-Asgaripour
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские военные опровергают информацию Ирана о закрытии Ормузского пролива.
  • Центральное командование вооруженных сил США заявило, что коммерческие суда продолжают движение через Ормузский пролив в обоих направлениях.
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Американские военные опровергают информацию Ирана о закрытии Ормузского пролива и заявляют, что суда по-прежнему беспрепятственно следуют через него в обе стороны.
“Коммерческие суда продолжают движение через Ормузский пролив в обоих направлениях сегодня вечером”, - написало Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х (бывший Twitter).
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Трамп пообещал разбомбить Иран "к чертовой матери"
02:36
 
В миреОрмузский проливИранВооруженные силы СШАTwitterВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала