CENTCOM утверждает, что суда свободно идут через Ормузский пролив

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские военные опровергают информацию Ирана о закрытии Ормузского пролива.
- Центральное командование вооруженных сил США заявило, что коммерческие суда продолжают движение через Ормузский пролив в обоих направлениях.
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Американские военные опровергают информацию Ирана о закрытии Ормузского пролива и заявляют, что суда по-прежнему беспрепятственно следуют через него в обе стороны.
“Коммерческие суда продолжают движение через Ормузский пролив в обоих направлениях сегодня вечером”, - написало Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х (бывший Twitter).