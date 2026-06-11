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Отношение поляков к Украине резко ухудшилось на фоне героизации УПА* - РИА Новости, 11.06.2026
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12:01 11.06.2026
Отношение поляков к Украине резко ухудшилось на фоне героизации УПА*

SW Research: у более чем половины жителей Польши ухудшилось отношение к Украине

© AP Photo / Czarek SokolowskiМужчина с флагом Польши в Варшаве
Мужчина с флагом Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Мужчина с флагом Польши в Варшаве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более половины жителей Польши заявили, что их отношение к Украине и украинцам ухудшилось на фоне героизации УПА*.
  • 51,9% респондентов заявили, что действия украинских властей негативно повлияли на их отношение к Украине и ее гражданам.
ВАРШАВА, 11 июн - РИА Новости. Более половины жителей Польши заявили, что их отношение к Украине и украинцам ухудшилось на фоне героизации признанной в России экстремистской УПА*, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного лабораторией SW Research.
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН* также могут перезахоронить.
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Согласно исследованию, 51,9% респондентов заявили, что действия украинских властей негативно повлияли на их отношение к Украине и ее гражданам. Еще 31,9% опрошенных заявили, что их позиция не изменилась. Положительное влияние последних событий отметили 4,5% участников опроса, тогда как 11,7% затруднились с ответом.
Решение Зеленского негативно повлияло на отношение к Украине и украинцам чаще у мужчин (59%), чем у женщин (46%). Что касается возраста, то худшее отношение к Украине и ее гражданам чаще всего демонстрируют люди в возрасте до 24 лет (56%).
Опрос был проведен на выборке из тысячи взрослых граждан Польши. Данные о погрешности не приводятся.
* Запрещенные в России террористические организации.
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