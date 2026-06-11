Отношение поляков к Украине резко ухудшилось на фоне героизации УПА*

Решение Зеленского негативно повлияло на отношение к Украине и украинцам чаще у мужчин (59%), чем у женщин (46%). Что касается возраста, то худшее отношение к Украине и ее гражданам чаще всего демонстрируют люди в возрасте до 24 лет (56%).