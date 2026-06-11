Шишин высоко оценил результаты Ефимовой на ЧР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин заявил, что результаты Юлии Ефимовой демонстрируют, что водный мир поднимается наверх.
- У нас не только молодые ребята показывают сумасшедшие секунды сообщил он.
КАЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин заявил журналистам, что результаты трехкратной медалистки Олимпийских игр на чемпионате России Юлии Ефимовой демонстрируют, что водный мир поднимается наверх.
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"Это показатель того, что действительно водный мир поднимается наверх. У нас не только молодые ребята, как Ралина Гилязова, показывают сумасшедшие секунды -, наши девчонки 2007 года рождения, которые недавно только перешли во взрослые, но и те, которые уже у нас возрастные спортсмены, как Юлия Ефимова, они не сдаются, делают нормативы и оказываются на пьедестале", - заявил Шишин.