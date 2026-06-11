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Шишин высоко оценил результаты Ефимовой на ЧР - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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19:22 11.06.2026
Шишин высоко оценил результаты Ефимовой на ЧР

Тренер Шишин о результатах Ефимовой: это показатель, что водный мир поднимается

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЮлия Ефимова
Юлия Ефимова - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Юлия Ефимова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин заявил, что результаты Юлии Ефимовой демонстрируют, что водный мир поднимается наверх.
  • У нас не только молодые ребята показывают сумасшедшие секунды сообщил он.
КАЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин заявил журналистам, что результаты трехкратной медалистки Олимпийских игр на чемпионате России Юлии Ефимовой демонстрируют, что водный мир поднимается наверх.
В четверг 34-летняя Ефимова завоевала золото проходящего в Казани чемпионата России на дистанции 100 метров брассом.
«
"Это показатель того, что действительно водный мир поднимается наверх. У нас не только молодые ребята, как Ралина Гилязова, показывают сумасшедшие секунды -, наши девчонки 2007 года рождения, которые недавно только перешли во взрослые, но и те, которые уже у нас возрастные спортсмены, как Юлия Ефимова, они не сдаются, делают нормативы и оказываются на пьедестале", - заявил Шишин.
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