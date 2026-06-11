Шишин высоко оценил результаты Ефимовой на ЧР

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"Это показатель того, что действительно водный мир поднимается наверх. У нас не только молодые ребята, как Ралина Гилязова, показывают сумасшедшие секунды -, наши девчонки 2007 года рождения, которые недавно только перешли во взрослые, но и те, которые уже у нас возрастные спортсмены, как Юлия Ефимова, они не сдаются, делают нормативы и оказываются на пьедестале", - заявил Шишин.