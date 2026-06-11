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Подросток из Петербурга снова пропал спустя день после возвращения домой - РИА Новости, 11.06.2026
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23:59 11.06.2026
Подросток из Петербурга снова пропал спустя день после возвращения домой

В Петербурге второй раз за июнь объявили поиск 16-летнего подростка

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 16-летний подросток по имени Дима ушел из дома в Петербурге и объявлен в поиск второй раз за июнь.
  • Первый раз подростка нашли в другом городе (Пензенская область), но на следующий день он снова ушел из дома и не вернулся.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Второй раз за июнь объявлен поиск 16-летнего подростка, который ушел из дома в Петербурге на следующий день после того, как был найден в Пензенской области, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "ЛизаАлерт".
"Заявка на поиск 16-летнего Димы поступила в "ЛизаАлерт" второй раз за июнь. Девятого июня его нашли в другом городе. Но уже на следующий день в районе полудня подросток вышел из дома и не вернулся. Отряд "ЛизаАлерт" ведет поиск. Не исключено, что он может быть за пределами Петербурга", - сообщила собеседница агентства.
Из информации в ориентировке следует, что подросток ростом 185 сантиметров был одет в камуфляжную куртку и брюки, черную футболку и берцы.
Ранее в "ЛизаАлерт" сообщали, что 9 июня в Пензенской области очевидец заметила двух мальчиков 9 и 16 лет в кафе и решила проверить ориентировки на поиск подростков. Оказалось, что мальчиков разыскивают в Петербурге с 6 июня, они были возвращены домой.
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