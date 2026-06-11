Подросток из Петербурга снова пропал спустя день после возвращения домой

Краткий пересказ от РИА ИИ 16-летний подросток по имени Дима ушел из дома в Петербурге и объявлен в поиск второй раз за июнь.

Первый раз подростка нашли в другом городе (Пензенская область), но на следующий день он снова ушел из дома и не вернулся.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Второй раз за июнь объявлен поиск 16-летнего подростка, который ушел из дома в Петербурге на следующий день после того, как был найден в Пензенской области, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

"Заявка на поиск 16-летнего Димы поступила в "ЛизаАлерт" второй раз за июнь. Девятого июня его нашли в другом городе. Но уже на следующий день в районе полудня подросток вышел из дома и не вернулся. Отряд "ЛизаАлерт" ведет поиск. Не исключено, что он может быть за пределами Петербурга", - сообщила собеседница агентства.

Из информации в ориентировке следует, что подросток ростом 185 сантиметров был одет в камуфляжную куртку и брюки, черную футболку и берцы.