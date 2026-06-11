Санкции против российских банков не мешают им развиваться, заявил Песков

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Санкции против российских банков не мешают им развиваться, получать большую прибыль и поддерживать максимально высокие рейтинги надежности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается внешнеторговых операций и так далее, вы знаете, на рынке действуют компании, которые обеспечивают весь спектр услуг", - напомнил пресс-секретарь президента РФ.