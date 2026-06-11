Санкции против российских банков не мешают им развиваться, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции не мешают российским банкам развиваться и сохранять высокие рейтинги надежности.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый 21-й пакет санкций ЕС против России может затронуть энергетику, финансовый сектор, криптоторговлю и рыбный промысел.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Санкции против российских банков не мешают им развиваться, получать большую прибыль и поддерживать максимально высокие рейтинги надежности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями. Это не мешает банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость, поддерживать свои максимально высокие рейтинги надежности", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения о планах Евросоюза расширить ограничения в отношении российских банков в рамках очередного пакета санкций.
"Что касается внешнеторговых операций и так далее, вы знаете, на рынке действуют компании, которые обеспечивают весь спектр услуг", - напомнил пресс-секретарь президента РФ.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что новый 21-й пакет санкций ЕС против России может затронуть энергетику, финсектор, криптоторговлю и впервые рыбный промысел.
Ранее агентство Рейтер передавало, что ЕС намерен предложить включить 170 физических и юридических лиц, включая 90 банков, в новый пакет санкций против РФ. По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, список новых антироссийских персональных санкций будет крупнейшим за последние два года.
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