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Юрист рассказал, могут ли родители читать переписки ребенка в соцсетях - РИА Новости, 11.06.2026
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03:16 11.06.2026 (обновлено: 10:39 11.06.2026)
Юрист рассказал, могут ли родители читать переписки ребенка в соцсетях

Юрист Сбитнев: родители могут читать переписки ребенка в соцсетях

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШкольница со смартфоном
Школьница со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрист Виталий Сбитнев рассказал, что родители имеют право ограничивать время использования электронных устройств своими детьми и знакомиться с содержанием их переписок.
  • Право на тайну переписки закреплено в Конституции РФ, но родители несовершеннолетних детей несут ответственность за их воспитание и развитие, согласно Семейному кодексу РФ.
  • Вопрос о конфиденциальности переписки несовершеннолетних детей является не только правовым, но и этическим, и родителям рекомендуется выстраивать доверительные отношения с детьми.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Родители имеют право не только ограничивать время использования электронных устройств своими детьми, но и знакомиться с содержанием их переписок, однако это еще и этический вопрос, рассказал РИА Новости юрист, преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.
По словам юриста, часть 2 статьи 23 Конституции РФ закрепляет право каждого гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, но вместе с тем, согласно Семейному кодексу РФ, родители несовершеннолетних детей несут ответственность за их воспитание и развитие.
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"Родители имеют право не только ограничивать время использования мобильных телефонов, планшетов и компьютеров по отношению к своим детям, но и знакомиться с содержанием их переписок", - сказал Сбитнев.
Однако вопрос о конфиденциальности переписки несовершеннолетних детей не только правовой, но и этический, отметил эксперт.
"Родителям необходимо выстраивать доверительные отношения с детьми, чтобы не было необходимости тайно читать их переписку или принуждать своих детей к тому, чтобы они без собственного желания показали переписку", - сказал Сбитнев.
Юрист добавил, что согласно части 2 статьи 38 Конституции РФ на родителях лежит обязанность по воспитанию детей - и если такая обязанность выполняться не будет, то родители могут быть ограничены в родительских правах или вовсе их лишены. Если же ребенок причинит вред третьим лицам, то родители также могут быть привлечены к ответственности за действия своих детей.
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