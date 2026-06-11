Юрист рассказал, могут ли родители читать переписки ребенка в соцсетях

Краткий пересказ от РИА ИИ Юрист Виталий Сбитнев рассказал, что родители имеют право ограничивать время использования электронных устройств своими детьми и знакомиться с содержанием их переписок.

Право на тайну переписки закреплено в Конституции РФ, но родители несовершеннолетних детей несут ответственность за их воспитание и развитие, согласно Семейному кодексу РФ.

Вопрос о конфиденциальности переписки несовершеннолетних детей является не только правовым, но и этическим, и родителям рекомендуется выстраивать доверительные отношения с детьми.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Родители имеют право не только ограничивать время использования электронных устройств своими детьми, но и знакомиться с содержанием их переписок, однако это еще и этический вопрос, рассказал РИА Новости юрист, преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.

По словам юриста, часть 2 статьи 23 Конституции РФ закрепляет право каждого гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, но вместе с тем, согласно Семейному кодексу РФ, родители несовершеннолетних детей несут ответственность за их воспитание и развитие.

"Родители имеют право не только ограничивать время использования мобильных телефонов, планшетов и компьютеров по отношению к своим детям, но и знакомиться с содержанием их переписок", - сказал Сбитнев.

Однако вопрос о конфиденциальности переписки несовершеннолетних детей не только правовой, но и этический, отметил эксперт.

"Родителям необходимо выстраивать доверительные отношения с детьми, чтобы не было необходимости тайно читать их переписку или принуждать своих детей к тому, чтобы они без собственного желания показали переписку", - сказал Сбитнев.