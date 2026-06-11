Онищенко оценил идею использования VR-очков во время родов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России стали проводить роды с использованием VR-очков, роженица надевает VR-очки и видит расслабляющие пейзажи.
- Академик РАН Геннадий Онищенко считает, что VR-очки могут облегчить роды при нормальном течении, но не станут неотъемлемой нормой.
- Онищенко отметил, что при патологическом течении родов использование VR-очков может затруднить контакт между медицинским персоналом и роженицей.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Использование VR-очков может облегчить роды при их нормальном течении, однако устройство не сможет стать неотъемлемой частью процесса, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в России стали проводить роды в VR-очках. По данным канала, технологию уже внедряют в государственные роддома и используют как часть терапии. Роженица надевает VR-очки и видит расслабляющие пейзажи, благодаря которым процесс схваток протекает легче.
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"Я уверен, что это не станет неотъемлемой нормой. В какой-то мере это может облегчить (процесс - ред.). Хуже это не сделает, если это нормальные физиологические роды, да еще при хорошей анатомии. При хорошей физиологии, если не первые роды, это, наверное, не повредит", - сказал Онищенко.
Однако, по словам академика, в некоторых случаях от использования VR-очков в роддомах следует оказаться.
"Если это роды с какими-то отклонениями патологическими, безусловно, это, как мне кажется, может затруднить прямой контакт между акушеркой и врачом и роженицей. Тут это может быть препятствием отвлекающим, потому что сам процесс родов с точки зрения физиологии - это отнюдь не простая задача", - заключил академик.