Нефтяники представили план по обеспечению российского рынка нефтепродуктами

Краткий пересказ от РИА ИИ Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива.

На совещании был представлен комплекс мер по приоритетному обеспечению российского топливного рынка России.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Комплекс мер по приоритетному обеспечению российского топливного рынка был представлен на совещании у вице-премьера РФ Александр Новака, сообщило правительство РФ.

Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием главы Минсельхоза Оксаны Лут, представителей Минэкономразвития, Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минтранса, Минфина, Петербургской биржи, отраслевых компаний.

"Был представлен комплекс мер, направленных на обеспечение приоритетного насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами", - говорится в сообщении.