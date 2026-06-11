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Нефтяники представили план по обеспечению российского рынка нефтепродуктами - РИА Новости, 11.06.2026
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22:23 11.06.2026 (обновлено: 23:28 11.06.2026)
Нефтяники представили план по обеспечению российского рынка нефтепродуктами

Нефтяники представили Новаку план по обеспечению рынка РФ нефтепродуктами

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива.
  • На совещании был представлен комплекс мер по приоритетному обеспечению российского топливного рынка России.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Комплекс мер по приоритетному обеспечению российского топливного рынка был представлен на совещании у вице-премьера РФ Александр Новака, сообщило правительство РФ.
Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием главы Минсельхоза Оксаны Лут, представителей Минэкономразвития, Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минтранса, Минфина, Петербургской биржи, отраслевых компаний.
"Был представлен комплекс мер, направленных на обеспечение приоритетного насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами", - говорится в сообщении.
На совещании нефтяники доложили о работе по максимальной загрузке мощностей нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) для удовлетворения внутреннего спроса, сообщило правительство.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
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ЭкономикаРоссияАлександр НовакМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Оксана Лут
 
 
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