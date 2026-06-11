Нефтяники представили план по обеспечению российского рынка нефтепродуктами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива.
- На совещании был представлен комплекс мер по приоритетному обеспечению российского топливного рынка России.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Комплекс мер по приоритетному обеспечению российского топливного рынка был представлен на совещании у вице-премьера РФ Александр Новака, сообщило правительство РФ.
Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием главы Минсельхоза Оксаны Лут, представителей Минэкономразвития, Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минтранса, Минфина, Петербургской биржи, отраслевых компаний.
"Был представлен комплекс мер, направленных на обеспечение приоритетного насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами", - говорится в сообщении.
На совещании нефтяники доложили о работе по максимальной загрузке мощностей нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) для удовлетворения внутреннего спроса, сообщило правительство.