"Нью-Йорк" одержал третью победу в финале НБА, отыграв рекордные 29 очков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Нью-Йорк Никс" обыграли "Сан-Антонио Сперс" в четвертом матче финальной серии НБА со счетом 107:106.
- Самым результативным игроком стал Оу Джи Ануноби, набравший 33 очка и сделавший победный бросок за полторы секунды до конца матча.
- Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Нью-Йорка"
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Нью-Йорк Никс" обыграли "Сан-Антонио Сперс" в четвертом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 107:106 (22:41, 27:35, 26:14, 32:16) в пользу хозяев, которые отыграли рекордные 29 очков в финалах НБА. Самым результативным игроком стал Оу Джи Ануноби, на счету которого 33 очка, а также победный бросок за полторы секунды до конца матча. Этот матч стал для него самым результативным в плей-офф в карьере. В составе проигравших больше всех очков набрал Виктор Вембаньяма (24 очка, 13 подборов).
11 июня 2026 • начало в 03:30
Завершен
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Нью-Йорка". Следующий матч пройдет 13 июня в Сан-Антонио.
"Никс" играют в финале НБА впервые с 1999 года, тогда они по итогам пяти матчей серии проиграли "Сан-Антонио" (1-4).
Всего "Нью-Йорк" восемь раз выходил в финал НБА и дважды становился чемпионом лиги - в 1970 и 1973 годах. "Сан-Антонио" шесть раз выходил в финал лиги и пять раз выигрывал главный трофей сезона - в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.