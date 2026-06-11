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"Нью-Йорк" одержал третью победу в финале НБА, отыграв рекордные 29 очков - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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Баскетбол
 
07:41 11.06.2026
"Нью-Йорк" одержал третью победу в финале НБА, отыграв рекордные 29 очков

"Нью-Йорк" обыграл "Сан-Антонио" в четвертом матче финальной серии НБА

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Нью-Йорк Никс" обыграли "Сан-Антонио Сперс" в четвертом матче финальной серии НБА со счетом 107:106.
  • Самым результативным игроком стал Оу Джи Ануноби, набравший 33 очка и сделавший победный бросок за полторы секунды до конца матча.
  • Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Нью-Йорка"
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Нью-Йорк Никс" обыграли "Сан-Антонио Сперс" в четвертом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 107:106 (22:41, 27:35, 26:14, 32:16) в пользу хозяев, которые отыграли рекордные 29 очков в финалах НБА. Самым результативным игроком стал Оу Джи Ануноби, на счету которого 33 очка, а также победный бросок за полторы секунды до конца матча. Этот матч стал для него самым результативным в плей-офф в карьере. В составе проигравших больше всех очков набрал Виктор Вембаньяма (24 очка, 13 подборов).
НБА
11 июня 2026 • начало в 03:30
Завершен
Нью-Йорк
107 : 106
Сан-Антонио
Календарь Турнирная таблица История встреч
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Нью-Йорка". Следующий матч пройдет 13 июня в Сан-Антонио.
"Никс" играют в финале НБА впервые с 1999 года, тогда они по итогам пяти матчей серии проиграли "Сан-Антонио" (1-4).
Всего "Нью-Йорк" восемь раз выходил в финал НБА и дважды становился чемпионом лиги - в 1970 и 1973 годах. "Сан-Антонио" шесть раз выходил в финал лиги и пять раз выигрывал главный трофей сезона - в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.
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