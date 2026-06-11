Нью-Йорк вышел на улицы смотреть финал НБА после беспорядков на неделе

Краткий пересказ от РИА ИИ Тысячи болельщиков «Нью-Йорк Никс» собрались у стадиона «Мэдисон-сквер-гарден», парализовав движение, несмотря на отсутствие зоны для просмотра игры финальной серии НБА.

Улицы рядом со стадионом перекрыты полицией, а фанаты уже бросали пластиковые бутылки в полицейских, которые в ответ оттеснили собравшихся на тротуар.

НЬЮ-ЙОРК, 11 июн – РИА Новости. Тысячи болельщиков команды "Нью-Йорк Никс" собрались у стадиона "Мэдисон-сквер-гарден" в центре города, несмотря на то что рядом с ареной не организовали зону для просмотра игры финальной серии НБА, передает корреспондент РИА Новости.

Предыдущий просмотр игры финальной серии, как передавал корреспондент РИА Новости, закончился беспорядками. Были аресты и пострадавшие.

В этот раз близлежащие к стадиону улицы перекрыты полицией. Экранов для просмотра трансляции нет (как в прошлый раз), близлежащие бары забиты битком - тем не менее, тысячи болельщиков пришли к арене, парализовав движение.

Фанаты уже успели кинуть в полицейских несколько пластиковых бутылок, те в свою очередь в ответ оттеснили собравшихся на тротуар. Пока что обходится без массовых беспорядков, несмотря на проигрыш местной команды к середине игры.

Собравшиеся позднее стали использовать пиротехнику, выбегать на дороги, сметая на пути мусорные баки.