Нью-Йорк вышел на улицы смотреть финал НБА после беспорядков на неделе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тысячи болельщиков «Нью-Йорк Никс» собрались у стадиона «Мэдисон-сквер-гарден», парализовав движение, несмотря на отсутствие зоны для просмотра игры финальной серии НБА.
- Улицы рядом со стадионом перекрыты полицией, а фанаты уже бросали пластиковые бутылки в полицейских, которые в ответ оттеснили собравшихся на тротуар.
НЬЮ-ЙОРК, 11 июн – РИА Новости. Тысячи болельщиков команды "Нью-Йорк Никс" собрались у стадиона "Мэдисон-сквер-гарден" в центре города, несмотря на то что рядом с ареной не организовали зону для просмотра игры финальной серии НБА, передает корреспондент РИА Новости.
Предыдущий просмотр игры финальной серии, как передавал корреспондент РИА Новости, закончился беспорядками. Были аресты и пострадавшие.
В этот раз близлежащие к стадиону улицы перекрыты полицией. Экранов для просмотра трансляции нет (как в прошлый раз), близлежащие бары забиты битком - тем не менее, тысячи болельщиков пришли к арене, парализовав движение.
Фанаты уже успели кинуть в полицейских несколько пластиковых бутылок, те в свою очередь в ответ оттеснили собравшихся на тротуар. Пока что обходится без массовых беспорядков, несмотря на проигрыш местной команды к середине игры.
Собравшиеся позднее стали использовать пиротехнику, выбегать на дороги, сметая на пути мусорные баки.
В ночь на 11 июня в Нью-Йорке проходит четвертый матч финальной серии плей-офф НБА: "Нью-Йорк Никс" играет против "Сан-Антонио". Всего "Нью-Йорк" восемь раз выходил в финал НБА и дважды становился чемпионом лиги - в 1970 и 1973 годах. "Сан-Антонио" шесть раз выходил в финал лиги и пять раз выигрывал главный трофей сезона – в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.