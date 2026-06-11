Экс-глава FIS обвинил МОК во влиянии на выборы главы федерации

"Это была большая честь служить вам. Как я уже говорил ранее, это в любом случае выигрышный результат для меня: либо я снова буду жить своей жизнью, либо выиграю выборы. Мы добились многого за эти годы. Было бы жаль все это потерять. Очень важно, что все работают вместе и смотрят вперед", - сказал Элиаш в ходе конгресса после объявления результатов выборов.