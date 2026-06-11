Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава FIS обвинил МОК во влиянии на выборы главы федерации - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
13:21 11.06.2026 (обновлено: 13:55 11.06.2026)
Экс-глава FIS обвинил МОК во влиянии на выборы главы федерации

Йохан Элиаш: МОК пытался повлиять на исход выборов президента FIS

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОлимпийские кольца
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Олимпийские кольца . Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) пытался повлиять на исход выборов президента FIS.
  • Йохан Элиаш с разницей в один голос проиграл выборы Александру Оспельту из Лихтенштейна.
  • Элиаш подчеркнул независимость FIS и призвал противостоять влиянию сторонних организаций.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) старался повлиять на исход выборов на пост президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), заявил бывший глава организации швед Йохан Элиаш.
В четверг Элиаш с разницей в один голос проиграл выборы Александру Оспельту из Лихтенштейна. Возглавлявший с 2021 года организацию Элиаш сложит полномочия позднее в четверг.
"Это была большая честь служить вам. Как я уже говорил ранее, это в любом случае выигрышный результат для меня: либо я снова буду жить своей жизнью, либо выиграю выборы. Мы добились многого за эти годы. Было бы жаль все это потерять. Очень важно, что все работают вместе и смотрят вперед", - сказал Элиаш в ходе конгресса после объявления результатов выборов.
"Важный момент, который я хотел бы отметить: мы - независимая организация. Я слышал здесь от многих, что сторонние организации, а именно Международный олимпийский комитет (МОК) старался повлиять на сегодняшний результат выборов. Мы должны вместе твердо противостоять этому, так как мы независимы. Поздравляю, Алекс", - добавил он.
Флаги IPC и ПКР - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Норвежский журналист увидел путь для возвращения россиян в мировые лыжи
25 мая, 16:18
 
Лыжные гонкиСпортЛихтенштейнМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Мексика
    ЮАР
    2
    0
  • Хоккей
    12.06 03:00
    Каролина
    Вегас
  • Футбол
    12.06 05:00
    Республика Корея
    Чехия
  • Футбол
    12.06 22:00
    Канада
    Босния и Герцеговина
  • Баскетбол
    12.06 13:00
    Зенит
    Локомотив-Кубань
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала