Экс-глава FIS обвинил МОК во влиянии на выборы главы федерации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) пытался повлиять на исход выборов президента FIS.
- Йохан Элиаш с разницей в один голос проиграл выборы Александру Оспельту из Лихтенштейна.
- Элиаш подчеркнул независимость FIS и призвал противостоять влиянию сторонних организаций.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) старался повлиять на исход выборов на пост президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), заявил бывший глава организации швед Йохан Элиаш.
В четверг Элиаш с разницей в один голос проиграл выборы Александру Оспельту из Лихтенштейна. Возглавлявший с 2021 года организацию Элиаш сложит полномочия позднее в четверг.
"Это была большая честь служить вам. Как я уже говорил ранее, это в любом случае выигрышный результат для меня: либо я снова буду жить своей жизнью, либо выиграю выборы. Мы добились многого за эти годы. Было бы жаль все это потерять. Очень важно, что все работают вместе и смотрят вперед", - сказал Элиаш в ходе конгресса после объявления результатов выборов.
"Важный момент, который я хотел бы отметить: мы - независимая организация. Я слышал здесь от многих, что сторонние организации, а именно Международный олимпийский комитет (МОК) старался повлиять на сегодняшний результат выборов. Мы должны вместе твердо противостоять этому, так как мы независимы. Поздравляю, Алекс", - добавил он.