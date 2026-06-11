Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия ожидает, что преступления ВСУ против детей будут подробно отражены в предстоящем докладе генсекретаря ООН Антониу Гутерреша о детях и вооруженном конфликте.
- Российская сторона рассказала спецпредставителю генсека по детям и вооруженному конфликту Ванессе Фрезье о преступлениях ВСУ против детей во время ее весеннего визита в Россию.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия ожидает, что преступления ВСУ против детей будут подробно отражены в предстоящем докладе генсекретаря ООН Антониу Гутерреша о детях и вооруженном конфликте, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.
"Он (доклад - ред.) должен появиться в этом уже месяце. Мы рассчитываем, что в нем будет отражена информация о преступлениях ВСУ против мирного населения. Причем не одной только строкой, а в более полноценном виде", - подчеркнул Алимов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что масштаб преступлений Киева против детей после обнародования всех фактов превзойдет наследие скандального финансиста Джеффри Эпштейна.