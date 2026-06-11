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МИД рассчитывает, что преступления ВСУ против детей войдут в доклад ООН - РИА Новости, 11.06.2026
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13:06 11.06.2026
МИД рассчитывает, что преступления ВСУ против детей войдут в доклад ООН

Алимов: МИД рассчитывает, что преступления ВСУ против детей войдут в доклад ООН

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия ожидает, что преступления ВСУ против детей будут подробно отражены в предстоящем докладе генсекретаря ООН Антониу Гутерреша о детях и вооруженном конфликте.
  • Российская сторона рассказала спецпредставителю генсека по детям и вооруженному конфликту Ванессе Фрезье о преступлениях ВСУ против детей во время ее весеннего визита в Россию.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия ожидает, что преступления ВСУ против детей будут подробно отражены в предстоящем докладе генсекретаря ООН Антониу Гутерреша о детях и вооруженном конфликте, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.
Дипломат напомнил о весеннем визите в Россию спецпредставителя генсека по детям и вооруженному конфликту Ванессы Фрезье. Российская сторона тогда рассказала ей о преступлениях ВСУ против детей. Он отметил, что об эффекте поездки Москва будет судить по тематическому докладу генсекретаря.
Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
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"Он (доклад - ред.) должен появиться в этом уже месяце. Мы рассчитываем, что в нем будет отражена информация о преступлениях ВСУ против мирного населения. Причем не одной только строкой, а в более полноценном виде", - подчеркнул Алимов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что масштаб преступлений Киева против детей после обнародования всех фактов превзойдет наследие скандального финансиста Джеффри Эпштейна.
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Небензя высказался об отписках секретариата ООН о провокации в Буче
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