МИД рассчитывает, что преступления ВСУ против детей войдут в доклад ООН

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия ожидает, что преступления ВСУ против детей будут подробно отражены в предстоящем докладе генсекретаря ООН Антониу Гутерреша о детях и вооруженном конфликте, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.

"Он (доклад - ред.) должен появиться в этом уже месяце. Мы рассчитываем, что в нем будет отражена информация о преступлениях ВСУ против мирного населения. Причем не одной только строкой, а в более полноценном виде", - подчеркнул Алимов.