СМИ: Макгрегор употреблял сильнодействующий допинг во время восстановления

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Конор Макгрегор был дисквалифицирован на 18 месяцев за пропуск трех тестов на допинг.
- Макгрегор обратился к спортивному медику Нилу Элаттрашу, известному использованием сильнодействующих препаратов, запрещенных во многих видах спорта.
- USADA объявило об окончании сотрудничества с UFC в связи с реакцией организации на выход Макгрегора из пула допинг-тестирования.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор употреблял сильнодействующие запрещенные препараты во время восстановления после травмы ноги, сообщает The New York Times.
Макгрегор провел последний поединок в июле 2021 года, проиграв из-за перелома ноги американцу Дастину Порье. После этого он покинул пул допинг-тестирования Антидопингового агентства США (USADA), когда организация еще сотрудничала с UFC. В октябре 2023 года ирландец вернулся в пул тестируемых спортсменов. В октябре 2025 года стало известно, что ирландец был дисквалифицирован на 18 месяцев за пропуска трех тестов на допинг. Дисквалификация завершилась в марте 2026 года.
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По информации двух источников издания, Макгрегор попытался воспользоваться полученной травмой и обратился к спортивному медику Нилу Элаттраш, который занимается травмами в бейсболе и американском футболе, а также помогает голливудским киноактерам, в числе которых Леонардо ДиКаприо. Отмечается, что он известен использованием сильнодействующих препаратов, запрещенных во многих видах спорта, благодаря которым организм быстрее набирает физическую массу.
Элаттраш в разговоре с журналистами газеты подтвердил свое участие в лечении бойца, а также рассказал, что направлял заявление в антидопинговые органы на получение разрешения на терапевтическое использование того препарата, но получил отказ.
В 2023 году USADA объявило об окончании сотрудничества с UFC в связи с реакцией организации на выход Макгрегора из пула допинг-тестирования.
Макгрегору 37 лет, на счету бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях 22 победы и шесть поражений в ММА. 11 июля он вернется в октагон спустя пять лет и встретится с бывшим чемпионом UFC в полулегком весе американцем Максом Холлоуэем.