Краткий пересказ от РИА ИИ Конор Макгрегор был дисквалифицирован на 18 месяцев за пропуск трех тестов на допинг.

Макгрегор обратился к спортивному медику Нилу Элаттрашу, известному использованием сильнодействующих препаратов, запрещенных во многих видах спорта.

USADA объявило об окончании сотрудничества с UFC в связи с реакцией организации на выход Макгрегора из пула допинг-тестирования.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор употреблял сильнодействующие запрещенные препараты во время восстановления после травмы ноги, сообщает Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор употреблял сильнодействующие запрещенные препараты во время восстановления после травмы ноги, сообщает The New York Times

Макгрегор провел последний поединок в июле 2021 года, проиграв из-за перелома ноги американцу Дастину Порье . После этого он покинул пул допинг-тестирования Антидопингового агентства США ( USADA ), когда организация еще сотрудничала с UFC . В октябре 2023 года ирландец вернулся в пул тестируемых спортсменов. В октябре 2025 года стало известно, что ирландец был дисквалифицирован на 18 месяцев за пропуска трех тестов на допинг. Дисквалификация завершилась в марте 2026 года.

По информации двух источников издания, Макгрегор попытался воспользоваться полученной травмой и обратился к спортивному медику Нилу Элаттраш, который занимается травмами в бейсболе и американском футболе, а также помогает голливудским киноактерам, в числе которых Леонардо ДиКаприо. Отмечается, что он известен использованием сильнодействующих препаратов, запрещенных во многих видах спорта, благодаря которым организм быстрее набирает физическую массу.

Элаттраш в разговоре с журналистами газеты подтвердил свое участие в лечении бойца, а также рассказал, что направлял заявление в антидопинговые органы на получение разрешения на терапевтическое использование того препарата, но получил отказ.

В 2023 году USADA объявило об окончании сотрудничества с UFC в связи с реакцией организации на выход Макгрегора из пула допинг-тестирования.