Лузин завоевал золото в ЧР в плавании на 400 метров вольным стилем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Савелий Лузин завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате России с результатом 3 минуты 47,17 секунды.
- Софья Дьякова стала чемпионкой России среди женщин на аналогичной дистанции с результатом 4 минуты 10,23 секунды.
КАЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости. Савелий Лузин завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате России, который проходит в Казани.
Лузин преодолел дистанцию за 3 минуты 47,17 секунды. Второе место занял Роман Котов (3 минуты 48,26 секунды), третьим стал Максим Гусев (3.50,44).
У женщин на аналогичной дистанции чемпионкой России стала Софья Дьякова (4.10,23), серебряную медаль завоевала Арина Пантина (4.10,52), бронзовую - Анастасия Саратова (4.12,9).
Чемпионат России завершится 11 июня.