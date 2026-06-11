Корнев с рекордом России выиграл 100-метровку вольным стилем на ЧР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Егор Корнев установил рекорд России, преодолев дистанцию 100 метров вольным стилем за 46,96 секунды и заняв первое место на чемпионате страны в Казани.
- На других дистанциях победителями стали: Иван Кожакин на 100 метров брассом, Варвара Филиппова на 100 метров на спине.
КАЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости. Егор Корнев с рекордом России стал победителем в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате страны, который проходит в Казани.
Корнев преодолел дистанцию за 46,96 секунды и улучшил собственный рекорд, установленный днем ранее (46,99). Второе место занял Иван Гирев (47,63 секунды), третьим стал Андрей Минаков (48,01).
В заплыве на 100 метров брассом победу с нормативом на чемпионат Европы одержал Иван Кожакин (58,93), второе место занял Кирилл Пригода (59,39), тройку лидеров замкнул Данил Семьянинов (59,77).
У женщин на 100-метровке на спине золото завоевала Варвара Филиппова (1.01,0), серебро - Вероника Пугачева (1.01,05), бронзу - Дарья Зарубенкова (1.01,11).
Чемпионат России завершится 11 июня.