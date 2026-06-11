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Корнев с рекордом России выиграл 100-метровку вольным стилем на ЧР - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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17:47 11.06.2026
Корнев с рекордом России выиграл 100-метровку вольным стилем на ЧР

Егор Корнев выиграл 100-метровку вольным стилем на чемпионате России в Казани

© РИА Новости / Максим БогодвидЕгор Корнев
Егор Корнев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Егор Корнев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Егор Корнев установил рекорд России, преодолев дистанцию 100 метров вольным стилем за 46,96 секунды и заняв первое место на чемпионате страны в Казани.
  • На других дистанциях победителями стали: Иван Кожакин на 100 метров брассом, Варвара Филиппова на 100 метров на спине.
КАЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости. Егор Корнев с рекордом России стал победителем в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате страны, который проходит в Казани.
Корнев преодолел дистанцию за 46,96 секунды и улучшил собственный рекорд, установленный днем ранее (46,99). Второе место занял Иван Гирев (47,63 секунды), третьим стал Андрей Минаков (48,01).
В заплыве на 100 метров брассом победу с нормативом на чемпионат Европы одержал Иван Кожакин (58,93), второе место занял Кирилл Пригода (59,39), тройку лидеров замкнул Данил Семьянинов (59,77).
У женщин на 100-метровке на спине золото завоевала Варвара Филиппова (1.01,0), серебро - Вероника Пугачева (1.01,05), бронзу - Дарья Зарубенкова (1.01,11).
Чемпионат России завершится 11 июня.
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