Праздничный концерт пройдет в День России в приграничном Ивангороде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Праздничный концерт пройдет в День России на центральной площади граничащего с Эстонией Ивангорода в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в мэрии города.

"В День России на Видовой площади в Ивангороде пройдет концерт "Пою тебе, моя Россия", где прозвучат и патриотические песни", – сказала собеседница агентства.

Обычно жители и гости Нарвы с эстонской стороны набережной слушают и смотрят на видео-экранах концерт, который традиционно проходит у стен Ивангородской крепости в День Победы. Этот концерт 9 мая 2026 года прошел в Ивангороде в четвертый раз.