Краткий пересказ от РИА ИИ
- В День России на центральной площади Ивангорода пройдет концерт «Пою тебе, моя Россия».
- На пункте пропуска в эстонском городе Нарва перед Днем России образовалась большая очередь желающих попасть в РФ, при этом на российской стороне на МАПП Ивангород очередей нет.
- Жители и гости Нарвы смогут стать зрителями концерта ко дню рождения Ленинградской области 1 августа, который будет видно и слышно с двух берегов реки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Праздничный концерт пройдет в День России на центральной площади граничащего с Эстонией Ивангорода в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в мэрии города.
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"В День России на Видовой площади в Ивангороде пройдет концерт "Пою тебе, моя Россия", где прозвучат и патриотические песни", – сказала собеседница агентства.
Обычно жители и гости Нарвы с эстонской стороны набережной слушают и смотрят на видео-экранах концерт, который традиционно проходит у стен Ивангородской крепости в День Победы. Этот концерт 9 мая 2026 года прошел в Ивангороде в четвертый раз.
Жители и Гости Нарвы смогут стать и зрителями масштабного концерта ко дню рождения Ленинградской области 1 августа, который также будет видно и слышно на двух берегах реки (с российской и эстонской сторон), рассказывали ранее РИА Новости в мэрии Ивангорода.