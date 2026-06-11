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Колосков не считает провальной игру Сергеева в последних матчах за сборную - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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17:50 11.06.2026
Колосков не считает провальной игру Сергеева в последних матчах за сборную

РИА Новости: Колосков не считает провальной игру Сергеева в матчах за сборную

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПочетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не считает провальной игру нападающего Ивана Сергеева в последних матчах за сборную России.
  • Иван Сергеев не забил голов в товарищеских матчах сборной России с командами Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго, но создал несколько моментов и отдал голевую передачу.
  • Колосков отметил, что Сергеев пока не показывает результативности, которую демонстрировал ранее.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с РИА Новости заявил, что не считает провальной игру нападающего Ивана Сергеева в последних матчах за сборную России.
Сборная России в мае-июне провела товарищеские матчи с командами Египта (0:1), Буркина-Фасо (3:0) и Тринидада и Тобаго (3:0). Нападающий национальной команды Иван Сергеев (148 минут игрового времени) в этих встречах голами не отметился. Имевший больше игрового времени форвард упустил несколько голевых моментов в играх с командами Египта и Тринидада и Тобаго.
"Моменты есть. Если бы не было моментов, тогда можно было бы сказать, что Сергеев провалился. Но он моменты и сам создавал, и открывался хорошо, и голевую отдал. У него и в первой игре были моменты. Мы по сезону видим, что он пока не тот бомбардир, которым он когда-то был", - сказал Колосков, оценивая игру форварда, дважды выходившего в стартовом составе.
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ФутболСпортРоссияЕгипетТринидадВячеслав КолосковРоссийский футбольный союз (РФС)Иван Сергеев (1995)Буркина-Фасо
 
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