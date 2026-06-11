Анвар Гатиятулин продлил контракт с "Ак Барсом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер казанского "Ак Барса" Анвар Гатиятулин подписал новый контракт с клубом, рссчитанный на два года.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Главный тренер казанского "Ак Барса" Анвар Гатиятулин подписал новый контракт, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новый контракт с главным тренером рассчитан на два года.
"За два сезона работы Анвара Рафаиловича "Ак Барс" заметно прибавил во всех аспектах - выросли игроки, тренерский штаб и команда в целом. Признание его лучшим тренером сезона абсолютно заслуженно", - сказал генеральный менеджер "Ак Барса" Марат Валиуллин.
"Вместе мы прошли непростой, но очень важный путь до финала и уверены, что способны сделать следующий шаг к нашей главной цели. Мы видим хорошие перспективы в нашей дальнейшей совместной работе и уверены, что вместе со всем тренерским штабом сможем добиться новых побед", - добавил он.
Гатиятулину 50 лет, он руководит "Ак Барсом" с мая 2024 года. В минувшем сезоне казанцы под его руководством заняли третье место в таблице Восточной конференции и дошли до финала Кубка Гагарина. По итогам сезона Гатиятулин был признан лучшим тренером КХЛ. Также в лиге он руководил челябинским "Трактором".