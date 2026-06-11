Анвар Гатиятулин продлил контракт с "Ак Барсом"

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер казанского "Ак Барса" Анвар Гатиятулин подписал новый контракт с клубом, рссчитанный на два года.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Главный тренер казанского "Ак Барса" Анвар Гатиятулин подписал новый контракт, сообщается на Главный тренер казанского "Ак Барса" Анвар Гатиятулин подписал новый контракт, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Новый контракт с главным тренером рассчитан на два года.

"За два сезона работы Анвара Рафаиловича " Ак Барс " заметно прибавил во всех аспектах - выросли игроки, тренерский штаб и команда в целом. Признание его лучшим тренером сезона абсолютно заслуженно", - сказал генеральный менеджер "Ак Барса" Марат Валиуллин.

"Вместе мы прошли непростой, но очень важный путь до финала и уверены, что способны сделать следующий шаг к нашей главной цели. Мы видим хорошие перспективы в нашей дальнейшей совместной работе и уверены, что вместе со всем тренерским штабом сможем добиться новых побед", - добавил он.