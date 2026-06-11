В России прекращают прием заявлений на визы на Кипр через центры BLS

Краткий пересказ от РИА ИИ Прием заявлений на визы через центры BLS International прекращается с 15 июня.

Заявления будут приниматься в консульском отделе посольства Кипра в Москве и в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.

Заявителям, подавшим документы в визовых центрах BLS International до 11 июня, нужно будет получить паспорта в соответствующих визовых центрах.

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Посольство Кипра в России объявило о прекращении приема заявлений на визы через центры BLS International.

« "Посольство Республики Кипр в Москве информирует, что с понедельника, 15 июня 2026 года, заявления на получение въездных виз будут приниматься в консульском отделе посольства, а также в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре", — говорится на странице дипмиссии в соцсети Facebook*.

Это связано с тем, что 13 июня истекает срок действия с договора с BLS International. Те, кто подал документы через через компанию до 11 июня, могут получить паспорта в соответствующих визовых центрах, пояснили дипломаты.

Они отметили, что ожидают скорого подписания нового договора с внешним поставщиком услуг.

По данным АТОР , в прошлом году россиянам выдали всего 620 тысяч шенгенских виз, включая гуманитарные и семейные. При этом Кипр остается одним из самых популярных направлений у российских туристов.