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В России прекращают прием заявлений на визы на Кипр через центры BLS - РИА Новости, 11.06.2026
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15:03 11.06.2026 (обновлено: 16:05 11.06.2026)
В России прекращают прием заявлений на визы на Кипр через центры BLS

Посольство Кипра в России: прием заявлений на визы через центры BLS прекращается

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГород Протарас на Кипре
Город Протарас на Кипре - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Город Протарас на Кипре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прием заявлений на визы через центры BLS International прекращается с 15 июня.
  • Заявления будут приниматься в консульском отделе посольства Кипра в Москве и в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.
  • Заявителям, подавшим документы в визовых центрах BLS International до 11 июня, нужно будет получить паспорта в соответствующих визовых центрах.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Посольство Кипра в России объявило о прекращении приема заявлений на визы через центры BLS International.
«

"Посольство Республики Кипр в Москве информирует, что с понедельника, 15 июня 2026 года, заявления на получение въездных виз будут приниматься в консульском отделе посольства, а также в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре", — говорится на странице дипмиссии в соцсети Facebook*.

Это связано с тем, что 13 июня истекает срок действия с договора с BLS International. Те, кто подал документы через через компанию до 11 июня, могут получить паспорта в соответствующих визовых центрах, пояснили дипломаты.
Они отметили, что ожидают скорого подписания нового договора с внешним поставщиком услуг.
По данным АТОР, в прошлом году россиянам выдали всего 620 тысяч шенгенских виз, включая гуманитарные и семейные. При этом Кипр остается одним из самых популярных направлений у российских туристов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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