СК устанавливает обстоятельства смерти хоккеиста "Норильска" Ядыкина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следствие устанавливает обстоятельства смерти хоккеиста Ядыкина, тело которого было обнаружено в городе Салавате.
- По сообщению правоохранительных органов, хоккеист находился в салоне автомобиля и случайно задел курок ружья, после чего оружие выстрелило, попав в него.
УФА, 11 июн - РИА Новости. Следствие устанавливает обстоятельство смерти хоккеиста "Норильска" Ядыкина, тело которого было обнаружено в городе Салавате, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Башкирии.
Ранее клуб Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) сообщил о смерти хоккеиста. По данным клуба, игрок ушел из жизни при трагических обстоятельствах, причина смерти не называется. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщали, что хоккеист находился в салоне автомобиля. Он случайно задел курок ружья, оружие выстрелило, попав в него.
"Следственным управлением СК России по Республике Башкортостан устанавливаются обстоятельства смерти двух мужчин, тела которых были обнаружены в городе Салавате", - ответили в СУСК РФ по Башкирии на вопрос РИА Новости, ведет ли следствие проверку по факту гибели Ядыкина.
Ядыкин выступал в ВХЛ за "Норильск" и "Омские Крылья". Всего на его счету в лиге 7 очков (2 гола + 5 передач) в 64 матчах.
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