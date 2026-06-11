Появились подробности смерти нападающего "Норильска"

Краткий пересказ от РИА ИИ Нападающий «Норильска» Егор Ядыкин погиб в возрасте 21 года в Башкирии.

По предварительной версии правоохранительных органов, смерть наступила в результате случайного выстрела из ружья в автомобиле.

УФА, 11 июн - РИА Новости. Нападающий "Норильска" Егор Ядыкин, погибший в Башкирии в возрасте 21 года, случайно задел курок ружья в машине, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Ранее в Telegram-канале хоккейного клуба сообщили о смерти спортсмена. Клуб отмечал, что игрок ушел из жизни при трагических обстоятельствах, причина смерти не называлась.

"По предварительной версии, хоккеист находился в салоне автомобиля. Он случайно задел курок ружья, и оружие выстрелило, попав в него. Ядыкин скончался на месте происшествия, это произошло в Салавате", - сказал собеседник РИА Новости.