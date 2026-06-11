Хоккеист "Норильска" умер в 21 год

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий «Норильска» Егор Ядыкин умер в возрасте 21 года.
- Клуб Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Норильск» выразил соболезнования родным и близким игрока и заявил о готовности оказать им необходимую помощь.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Нападающий "Норильска" Егор Ядыкин умер в возрасте 21 года, сообщается в Telegram-канале клуба Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).
Клуб отмечает, что игрок ушел из жизни при трагических обстоятельствах, причина смерти не называется.
"Новость о внезапном уходе Егора стала шоком для всех без исключения в нашем клубе. Все мысли и поддержка ХК "Норильск" сейчас с его родными и близкими. Наш клуб окажет им всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Ядыкин выступал в ВХЛ за "Норильск" и "Омские Крылья". Всего на его счету в лиге 7 очков (2 гола + 5 передач) в 64 матчах.