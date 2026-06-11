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СМИ: Израиль готовится создать 61 поселение на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 11.06.2026
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07:48 11.06.2026 (обновлено: 11:00 11.06.2026)
СМИ: Израиль готовится создать 61 поселение на Западном берегу реки Иордан

Axios: Израиль готовится создать 61 поселение на Западном берегу реки Иордан

© REUTERS / Mussa QawasmaИзраильские военные на оккупированном Западном берегу реки Иордан
Израильские военные на оккупированном Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Mussa Qawasma
Израильские военные на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израиль планирует создать 61 новое поселение на Западном берегу реки Иордан.
  • На создание поселений планируется выделить более 350 миллионов долларов.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Израиль намерен выделить более 350 миллионов долларов на создание 61 поселения на Западном берегу реки Иордан, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.
"Израильский кабинет министров, как ожидается, в четверг одобрит план финансирования фактического создания 61 нового поселения на оккупированном Западном берегу <…> Источник, знакомый с предложением, сообщил, что правительство <…> выделит более 350 миллионов долларов в течение нескольких лет", — написал он в соцсети Х, сославшись на полученное им правительственное постановление.
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По словам журналиста, предполагается финансирование временных жилых комплексов и общественной инфраструктуры — это станет одним из самых значительных шагов по расширению поселений за последние десятилетия.
Поселенческая деятельность на Западном берегу реки Иордан остается одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом и палестинской автономией. Палестинцы воспринимают это как политику еврейского государства закрепиться на их территориях.
В конце мая Евросоюз ввел санкции против нескольких поселенческих движений и их руководителей, которых считает причастными к нарушению прав палестинцев на Западном берегу.
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