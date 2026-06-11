СМИ: Израиль готовится создать 61 поселение на Западном берегу реки Иордан

Краткий пересказ от РИА ИИ Израиль планирует создать 61 новое поселение на Западном берегу реки Иордан.

На создание поселений планируется выделить более 350 миллионов долларов.

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Израиль намерен выделить более 350 миллионов долларов на создание 61 поселения на Западном берегу реки Иордан, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

"Израильский кабинет министров, как ожидается, в четверг одобрит план финансирования фактического создания 61 нового поселения на оккупированном Западном берегу <…> Источник, знакомый с предложением, сообщил, что правительство <…> выделит более 350 миллионов долларов в течение нескольких лет", — написал он в соцсети Х , сославшись на полученное им правительственное постановление.

По словам журналиста, предполагается финансирование временных жилых комплексов и общественной инфраструктуры — это станет одним из самых значительных шагов по расширению поселений за последние десятилетия.

Поселенческая деятельность на Западном берегу реки Иордан остается одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом и палестинской автономией. Палестинцы воспринимают это как политику еврейского государства закрепиться на их территориях.