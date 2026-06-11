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Исинбаева выплатила более 700 тысяч рублей долга по налогам - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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13:23 11.06.2026 (обновлено: 13:53 11.06.2026)
Исинбаева выплатила более 700 тысяч рублей долга по налогам

Олимпийская чемпионка Исинбаева выплатила 705 тысяч рублей долга по налогам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЕлена Исинбаева
Елена Исинбаева - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Елена Исинбаева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Елена Исинбаева выплатила более 705 тысяч рублей долга по налогам.
  • По данным на 11 июня, у Елены Исинбаевой больше не числится неоплаченной задолженности по налогам.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева выплатила более 705 тысяч рублей долга по налогам, следует из материалов налоговой службы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее агентство со ссылкой на материалы налоговой сообщало, что у Исинбаевой числился долг перед Федеральной налоговой службой более чем на 705,8 тысячи рублей. При этом, согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", банковские счета россиянки не были заблокированы.
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По данным на 11 июня, у двукратной олимпийской чемпионки больше не числится неоплаченной задолженности по налогам.
В августе 2025 года ФНС уже приостанавливала операции по счетам Исинбаевой из-за долга в 283,6 тысячи рублей, однако в том же месяце они были разблокированы.
Исинбаева становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине. На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль.
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АфиныПекинЕлена ИсинбаеваЛондонФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
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