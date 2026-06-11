Исинбаева выплатила более 700 тысяч рублей долга по налогам

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева выплатила более 705 тысяч рублей долга по налогам, следует из материалов налоговой службы, с которыми ознакомилось РИА Новости.