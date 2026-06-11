Делегаты конгресса IBSF не поддержали исключение Федерации бобслея России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Делегаты конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) не поддержали включение в повестку вопроса об исключении Федерации бобслея России.
- Украинская сторона предложила исключить Федерацию бобслея России из состава IBSF, но 17 делегатов проголосовали против, 15 — за, еще трое воздержались.
- Представители Федерации бобслея России провели встречи и консультации с делегатами национальных федераций, разъяснив позицию российской стороны и подчеркнув важность сохранения единства международного спортивного сообщества.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Делегаты конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) не поддержали включение в повестку вопроса об исключении Федерации бобслея России, сообщается в Telegram-канале российской организации.
Конгресс проходит в австрийском Зальцбурге. В ходе заседания украинская сторона предложила включить в повестку дня вопрос об исключении Федерации бобслея России из состава IBSF, 17 делегатов проголосовали против, 15 делегатов выступили за, еще трое воздержались.
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"Представители Федерации бобслея России провели ряд встреч и консультаций с делегатами национальных федераций, разъяснив позицию российской стороны и подчеркнув важность сохранения единства международного спортивного сообщества. Большую работу в этом направлении проводят член исполкома Олимпийского комитета России, президент Федерации бобслея России Анатолий Сергеевич Пегов и первый вице-президент по международным делам Елена Рамелевна Аникина", - говорится в заявлении Федерации бобслея России.
"Результаты голосования стали свидетельством того, что значительная часть международного сообщества бобслея и скелетона выступает за сохранение диалога и решение возникающих вопросов в конструктивном ключе, руководствуясь интересами развития спорта", - отмечает организация.
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