Делегаты конгресса IBSF не поддержали исключение Федерации бобслея России

"Представители Федерации бобслея России провели ряд встреч и консультаций с делегатами национальных федераций, разъяснив позицию российской стороны и подчеркнув важность сохранения единства международного спортивного сообщества. Большую работу в этом направлении проводят член исполкома Олимпийского комитета России, президент Федерации бобслея России Анатолий Сергеевич Пегов и первый вице-президент по международным делам Елена Рамелевна Аникина", - говорится в заявлении Федерации бобслея России.