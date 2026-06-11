В ГД предложили уведомлять родителей о подозрительных звонках ребенку

Краткий пересказ от РИА ИИ Марина Ким предложила уведомлять родителей о подозрительных звонках и операциях по номеру ребенка.

Она считает нужным ввести ответственность за противоправные дипфейки, но не за технологию как таковую.

Марина Ким выступает за обучение детей распознаванию подделок и считает инициативу об обязательной маркировке всего ИИ-контента избыточной и технически нереализуемой.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким ("Справедливая Россия") в интервью РИА Новости предложила уведомлять родителей о подозрительных звонках и операциях по номеру ребенка.

"Что я считаю приоритетным на законодательном уровне: защита ребенка в цифровом контуре связи. Логична проработка механизмов, когда родитель получает уведомление о нетипичной активности по номеру ребенка - подозрительных звонках, операциях. Технологии, которые используют против детей, должны работать и на их защиту", - сказала Ким.

Она также считает нужным ввести ответственность за противоправные дипфейки, но не за технологию как таковую.

"Подделка голоса и лица реального человека, вовлечение детей в мошеннические схемы, фабрикация порочащего контента - вот где нужны быстрые и неотвратимые меры. Сейчас как раз формируется третий пакет мер против кибермошенников с упором на дипфейки, и защита несовершеннолетних должна стать в нем отдельным приоритетом", - добавила депутат.

Ким подчеркнула, что выступает созидательный подход: чтобы было не "нельзя", а "вот как правильно". По ее словам, параллельно с ответственностью за вред нужно учить самих детей распознавать подделки, ведь ребенок, который понимает математическую природу нейросети, гораздо устойчивее к манипуляции, чем тот, кого просто оградили.