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В ГД предложили уведомлять родителей о подозрительных звонках ребенку - РИА Новости, 11.06.2026
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02:47 11.06.2026
В ГД предложили уведомлять родителей о подозрительных звонках ребенку

Ким предложила уведомлять родителей о подозрительных звонках по номеру ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марина Ким предложила уведомлять родителей о подозрительных звонках и операциях по номеру ребенка.
  • Она считает нужным ввести ответственность за противоправные дипфейки, но не за технологию как таковую.
  • Марина Ким выступает за обучение детей распознаванию подделок и считает инициативу об обязательной маркировке всего ИИ-контента избыточной и технически нереализуемой.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким ("Справедливая Россия") в интервью РИА Новости предложила уведомлять родителей о подозрительных звонках и операциях по номеру ребенка.
"Что я считаю приоритетным на законодательном уровне: защита ребенка в цифровом контуре связи. Логична проработка механизмов, когда родитель получает уведомление о нетипичной активности по номеру ребенка - подозрительных звонках, операциях. Технологии, которые используют против детей, должны работать и на их защиту", - сказала Ким.
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Она также считает нужным ввести ответственность за противоправные дипфейки, но не за технологию как таковую.
"Подделка голоса и лица реального человека, вовлечение детей в мошеннические схемы, фабрикация порочащего контента - вот где нужны быстрые и неотвратимые меры. Сейчас как раз формируется третий пакет мер против кибермошенников с упором на дипфейки, и защита несовершеннолетних должна стать в нем отдельным приоритетом", - добавила депутат.
Ким подчеркнула, что выступает созидательный подход: чтобы было не "нельзя", а "вот как правильно". По ее словам, параллельно с ответственностью за вред нужно учить самих детей распознавать подделки, ведь ребенок, который понимает математическую природу нейросети, гораздо устойчивее к манипуляции, чем тот, кого просто оградили.
"Я противник простого пути "запретить и промаркировать все подряд". Наш комитет по информационной политике рассматривал инициативу об обязательной маркировке всего ИИ-контента и счел ее избыточной и технически нереализуемой: при таком подходе маркировать пришлось бы уже почти весь интернет. Это путь в тупик. Гораздо разумнее идти точечно - туда, где есть реальный вред", - подытожила первый зампред думского комитета.
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