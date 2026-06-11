Полузащитник "Ливерпуля" Эндо завершил карьеру в сборной Японии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ватару Эндо завершил карьеру в сборной Японии после того, как из-за травмы был вынужден сняться с чемпионата мира.
- Теперь я буду болеть за сборную Японии как один из фанатов, заявил 33-летний капитан сборной Японии.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Полузащитник английского "Ливерпуля" Ватару Эндо завершил карьеру в сборной Японии после того, как из-за травмы был вынужден сняться с чемпионата мира, сообщается на сайте футбольного клуба.
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"С момента травмы я делал все, что мог, поэтому ни о чем не жалею. Теперь я буду болеть за сборную Японии как один из фанатов", - заявил Эндо.
Эндо 33 года. Он дебютировал за сборную Японии в 2015 году и с тех пор принял участие в 73 матчах, в которых забил четыре мяча. Полузащитник выступает за "Ливерпуль" с 2023 года и стал победителем чемпионата Англии и Кубка английской лиги.
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