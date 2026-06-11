Инфантино отреагировал на скандальный отказ во въезде арбитру из Сомали

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, комментируя ситуацию с отказом сомалийскому арбитру Омару Артану во въезде в США для работы на чемпионате мира, заявил, что организация не может все контролировать.

Ранее американские власти отказали во въезде на территорию страны Артану без объяснения причин. Организаторы также подверглись критике за жесткий досмотр игроков ряда сборных после прилета в США. Подготовка к турниру сопровождается ежедневными сообщениями о нарушениях общественного порядка.

"Неприятно то, что случилось с Омаром. Но, опять же, мы не контролируем все. Мы стараемся, мы обсуждаем, мы смотрим. Может, просто стоит расслабиться, отдохнуть. Мы стараемся решить все. Иногда крики и вопли дают обратный эффект. Не верьте мне, если не хотите, но мы всегда стараемся найти решения. Мы не короли мира", - приводит слова Инфантино с пресс-конференции The Athletic.