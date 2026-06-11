Рейтинг@Mail.ru
Инфантино отреагировал на скандальный отказ во въезде арбитру из Сомали - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:05 11.06.2026 (обновлено: 00:07 11.06.2026)
Инфантино отреагировал на скандальный отказ во въезде арбитру из Сомали

Инфантино заявил, что ФИФА не может контролировать все в подготовке к ЧМ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские власти отказали во въезде в США сомалийскому арбитру Омару Артану без объяснения причин.
  • Организаторы чемпионата мира подверглись критике за жесткий досмотр игроков ряда сборных после прилета в США.
  • Чемпионат мира по футболу стартует 11 июня матчем Мексика — ЮАР в Мехико.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, комментируя ситуацию с отказом сомалийскому арбитру Омару Артану во въезде в США для работы на чемпионате мира, заявил, что организация не может все контролировать.
Ранее американские власти отказали во въезде на территорию страны Артану без объяснения причин. Организаторы также подверглись критике за жесткий досмотр игроков ряда сборных после прилета в США. Подготовка к турниру сопровождается ежедневными сообщениями о нарушениях общественного порядка.
"Неприятно то, что случилось с Омаром. Но, опять же, мы не контролируем все. Мы стараемся, мы обсуждаем, мы смотрим. Может, просто стоит расслабиться, отдохнуть. Мы стараемся решить все. Иногда крики и вопли дают обратный эффект. Не верьте мне, если не хотите, но мы всегда стараемся найти решения. Мы не короли мира", - приводит слова Инфантино с пресс-конференции The Athletic.
Чемпионат мира по футболу стартует 11 июня матчем Мексика - ЮАР в Мехико, встречи турнира также пройдут в США и Канаде.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Сенеси перешел из "Борнмута" в "Тоттенхэм"
10 июня, 20:25
 
ФутболДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Мексика
    ЮАР
    2
    0
  • Хоккей
    12.06 03:00
    Каролина
    Вегас
  • Футбол
    12.06 05:00
    Республика Корея
    Чехия
  • Футбол
    12.06 22:00
    Канада
    Босния и Герцеговина
  • Баскетбол
    12.06 13:00
    Зенит
    Локомотив-Кубань
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала