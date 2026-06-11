FIDE лишила Федерацию шахмат России членства на три года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- FIDE лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства на три года или до исполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS).
- Отстранение ФШР от членства в FIDE началось с 10 июня, и в случае исполнения решения CAS ФШР снова сможет стать членом FIDE.
- Российские юниоры сохраняют право участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом, а команды, состоящие из российских игроков, могут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Международная шахматная федерация (FIDE) лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства на три года или до исполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщается на сайте FIDE.
Отстранение отсчитывается с 10 июня. В случае исполнения решения CAS, ФШР снова станет членом FIDE.
Согласно пункту устава FIDE о лишении членства, ФШР теряет право участвовать в деятельности, функциях и мероприятиях международной организации, в которых участвуют все другие члены, на срок до пяти лет, а представители ФШР и национальная команда не могут участвовать в мероприятиях и турнирах FIDE. При этом, игроки, арбитры и тренеры по-прежнему имеют право на участие в индивидуальных соревнованиях и других мероприятиях.
FIDE отмечает, что российские юниоры сохраняют право участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом, а команды, состоящие из российских игроков, могут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Также FIDE поручит разработать процедуру включения в рейтинговую систему проводимых в России турниров за исключением турниров в на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму.
FIDE в 2022 году запретила россиянам участвовать в соревнованиях. В марте того же года FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах в нейтральном статусе. Также запрещено проведение соревнований на территории России и Белоруссии.