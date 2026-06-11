FIDE лишила Федерацию шахмат России членства на три года

Согласно пункту устава FIDE о лишении членства, ФШР теряет право участвовать в деятельности, функциях и мероприятиях международной организации, в которых участвуют все другие члены, на срок до пяти лет, а представители ФШР и национальная команда не могут участвовать в мероприятиях и турнирах FIDE. При этом, игроки, арбитры и тренеры по-прежнему имеют право на участие в индивидуальных соревнованиях и других мероприятиях.