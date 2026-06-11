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Жуков назвал решение FIDE о приостановке членства ФШР дискриминационным - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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10:17 11.06.2026
Жуков назвал решение FIDE о приостановке членства ФШР дискриминационным

Жуков: решение FIDE о приостановке членства ФШР нужно оспаривать

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Жуков
Александр Жуков - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Александр Жуков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Жуков назвал дискриминационным решение FIDE временно приостановить членство ФШР и считает, что его нужно оспаривать.
  • Спортивный арбитражный суд обязал ФШР прекратить деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму, иначе грозила трехлетняя дисквалификация.
  • Российские шахматисты смогут продолжать выступать в индивидуальных турнирах под нейтральным статусом.
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя Госдумы РФ, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил РИА Новости, что считает дискриминационным решение Международной шахматной федерации (FIDE) временно приостановить членство Федерации шахмат России (ФШР) и его необходимо оспаривать в соответствующих апелляционных инстанциях.
В четверг FIDE сообщила о временной приостановке членства ФШР. В марте Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение, согласно которому Федерация шахмат России в течение 90 дней должна прекратить любую деятельность на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму. В случае невыполнения постановления ФШР грозит трехлетняя дисквалификация. В понедельник FIDE обратилась к ФШР с просьбой "предоставить доказательства выполнения этого решения".
"Это плохое решение и, можно сказать, дискриминационное в связи с негативным отношением к России. Как это происходит и в некоторых других международных спортивных федерациях. Я думаю, что его нужно оспаривать, потому что в FIDE есть для этого соответствующая инстанция", - сказал Жуков.
FIDE в то же время отметила, что российские шахматисты смогут продолжать выступать в индивидуальных турнирах под нейтральным статусом.
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СпортРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАлександр ЖуковМеждународная федерация шахмат (FIDE)Госдума РФОлимпийский комитет России (ОКР)Шахматы
 
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