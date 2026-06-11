Жуков назвал решение FIDE о приостановке членства ФШР дискриминационным

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя Госдумы РФ, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил РИА Новости, что считает дискриминационным решение Международной шахматной федерации (FIDE) временно приостановить членство Федерации шахмат России (ФШР) и его необходимо оспаривать в соответствующих апелляционных инстанциях.

FIDE в то же время отметила, что российские шахматисты смогут продолжать выступать в индивидуальных турнирах под нейтральным статусом.