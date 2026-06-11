На КПП в Эстонии возникла очередь накануне Дня России

Краткий пересказ от РИА ИИ Перед пунктом пропуска "Нарва-1" в Эстонии образовалась очередь из желающих попасть в Санкт-Петербург.

Они хотят отпраздновать День России 12 июня.

Таможня предупреждает об очередях и в последующие праздничные дни.

Там готовы к увеличению пассажиропотока и примут меры для устранения очередей.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Перед пунктом пропуска "Нарва-1" в Эстонии возникла очередь из желающих посетить празднование Дня России, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

"С утра наблюдается большая очередь из желающих попасть на территорию России . Образование очередей возможно и в последующие праздничные дни", — предупредили там.

Как отметили в ведомстве, это происходит ежегодно 12-14 июня и связано с работой эстонских пограничных и таможенных органов. При этом перед российским пунктом пропуска очередей нет, там готовы к увеличению пассажиропотока.

"При одновременном прибытии в пешеходную составляющую МАПП "Ивангород" большого количества граждан сотрудники таможенного поста <...> примут все необходимые меры для устранения очередей", — заверил начальник таможни Юрий Плотников.

По его словам, при необходимости к работе могут привлечь дополнительных сотрудников.