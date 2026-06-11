Рейтинг@Mail.ru
На КПП в Эстонии возникла очередь накануне Дня России - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 11.06.2026 (обновлено: 14:48 11.06.2026)
На КПП в Эстонии возникла очередь накануне Дня России

На КПП в Эстонии возникла очередь желающих попасть в Россию перед 12 июня

© Кадр видео balticlivecamОчередь перед пунктом пропуска "Нарва-1" в Эстонии
Очередь перед пунктом пропуска Нарва-1 в Эстонии - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Кадр видео balticlivecam
Очередь перед пунктом пропуска "Нарва-1" в Эстонии
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Перед пунктом пропуска "Нарва-1" в Эстонии образовалась очередь из желающих попасть в Санкт-Петербург.
  • Они хотят отпраздновать День России 12 июня.
  • Таможня предупреждает об очередях и в последующие праздничные дни.
  • Там готовы к увеличению пассажиропотока и примут меры для устранения очередей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Перед пунктом пропуска "Нарва-1" в Эстонии возникла очередь из желающих посетить празднование Дня России, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.
"С утра наблюдается большая очередь из желающих попасть на территорию России. Образование очередей возможно и в последующие праздничные дни", — предупредили там.
День России 2026 - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
День России 2026: когда отмечается и что за праздник
10 июня, 12:00
Как отметили в ведомстве, это происходит ежегодно 12-14 июня и связано с работой эстонских пограничных и таможенных органов. При этом перед российским пунктом пропуска очередей нет, там готовы к увеличению пассажиропотока.
"При одновременном прибытии в пешеходную составляющую МАПП "Ивангород" большого количества граждан сотрудники таможенного поста <...> примут все необходимые меры для устранения очередей", — заверил начальник таможни Юрий Плотников.
По его словам, при необходимости к работе могут привлечь дополнительных сотрудников.
День России ежегодно отмечается 12 июня. Дата приурочена к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. В этом году праздник выпадает на пятницу, поэтому россиян ждут длинные выходные — с 12 по 14 июня включительно.
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
Вчера, 14:12
 
В миреРоссияЭстонияИвангородСанкт-ПетербургДень России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала