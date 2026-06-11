В Совфеде заявили о деградации дипломатической службы ЕС

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"Моё мнение, что дипломатическая служба ЕС абсолютно деградировала под руководством Каи Каллас. Что не выступление (Каллас – ред.), то обязательно оно вызывает скандал во многих странах, несогласие. Бюджет (у службы - ред.) огромный - миллиард евро в год. На что? На болтовню, которую полуграмотная Кая Каллас себе позволяет? На самом деле функцию по выработке внешней политики должна каждая страна выполнять сама", - отметил политик.