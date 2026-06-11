Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Джабаров считает, что дипломатическая служба ЕС деградирует под руководством Каи Каллас.
- По его мнению, страны ЕС могут начать самостоятельно вырабатывать внешнюю политику из-за недовольства работой главы дипслужбы.
- Сенатор полагает, что накопленные противоречия указывают на отсутствие большого будущего у Евросоюза.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Дипломатическая служба ЕС деградирует под руководством ее главы Каи Каллас, из-за накопленных противоречий внутри Евросоюз не имеет будущего, государства, скорее всего, начнут работать самостоятельно в дипломатической стезе, поделился мнением в беседе с РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Страны ЕС обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы Союза из-за недовольства работой ее главы Каи Каллас, пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
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"Моё мнение, что дипломатическая служба ЕС абсолютно деградировала под руководством Каи Каллас. Что не выступление (Каллас – ред.), то обязательно оно вызывает скандал во многих странах, несогласие. Бюджет (у службы - ред.) огромный - миллиард евро в год. На что? На болтовню, которую полуграмотная Кая Каллас себе позволяет? На самом деле функцию по выработке внешней политики должна каждая страна выполнять сама", - отметил политик.
"Скорее всего, будут страны, которые будут работать самостоятельно на дипломатической стезе и будут вырабатывать общую позицию", - полагает он.
По мнению Джабарова, критика дипслужбы ЕС - это одна из тенденций, которая указывает на то, что Евросоюз не имеет большого будущего.
"Там слишком много противоречий, то, что когда-то их объединяло, теперь разъединяет", - заключил он.