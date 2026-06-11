Эрдоган поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил премьера Армении Никола Пашиняна с победой возглавляемой им партии «Гражданский договор» на парламентских выборах.
- Партия Никола Пашиняна не набрала 50% голосов, необходимых для формирования правительства, но получит нужное число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
- В парламент Армении также проходят две оппозиционные силы — блок «Сильная Армения» и альянс «Армения».
ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил премьера Армении Никола Пашиняна с победой возглавляемой им партии "Гражданский договор" на парламентских выборах, сообщает в четверг пресс-служба армянского кабмина.
"От себя лично и от имени моего народа сердечно поздравляю вас с успехом возглавляемой вами партии "Гражданский договор" на парламентских выборах, состоявшихся 7 июня, и желаю успеха в формировании правительства в третий раз", - цитирует пресс-служба текст поздравления лидера Турции.
Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил. Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран и владельцами дипломатических паспортов. Однако эта договоренность пока не реализована.