Ефимова поедет на ЧЕ в Париже фактически в роли капитана, заявил Фесиков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трехкратная медалистка Олимпийских игр Юлия Ефимова поедет на чемпионат Европы в Париже фактически в роли капитана.
- Юлия Ефимова завоевала золото проходящего в Казани чемпионата России на дистанции 100 метров брассом.
- Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа.
КАЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков заявил журналистам, что трехкратная медалистка Олимпийских игр Юлия Ефимова поедет на чемпионат Европы в Париже фактически в роли капитана.
"Я очень за Ефимову рад, потому что, несмотря на то, что я знаю Юлю уже больше двадцати лет, я слышал о том, что она хотела здесь сделать финальный заплыв. Но я очень рад тому, что она едет в роли опытного бойца в Париж. Она едет в роли фактически капитана, который действительно будет мотивировать наших юниоров на новые победы, а может быть, помогать с точки зрения опыта, подсказок", - сказал Фесиков.
"Самое главное - я уверен, что к старту Юлия действительно расплывется еще быстрее. Мы знаем, насколько классно она умеет выступать в соревновательном режиме. И впереди у нашей сборной, в том числе у Юли, еще турнир "Семь холмов" в Италии. Я рад, что она в команде", - добавил он.
Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа.