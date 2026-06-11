Ефимова поедет на ЧЕ в Париже фактически в роли капитана, заявил Фесиков

КАЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков заявил журналистам, что трехкратная медалистка Олимпийских игр Юлия Ефимова поедет на чемпионат Европы в Париже фактически в роли капитана.