Рейтинг@Mail.ru
Ефимова поедет на ЧЕ в Париже фактически в роли капитана, заявил Фесиков - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 11.06.2026
Ефимова поедет на ЧЕ в Париже фактически в роли капитана, заявил Фесиков

Фесиков: Ефимова едет на ЧЕ в Париже в роли опытного бойца, фактически капитана

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЮлия Ефимова
Юлия Ефимова - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Юлия Ефимова. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трехкратная медалистка Олимпийских игр Юлия Ефимова поедет на чемпионат Европы в Париже фактически в роли капитана.
  • Юлия Ефимова завоевала золото проходящего в Казани чемпионата России на дистанции 100 метров брассом.
  • Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа.
КАЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков заявил журналистам, что трехкратная медалистка Олимпийских игр Юлия Ефимова поедет на чемпионат Европы в Париже фактически в роли капитана.
В четверг 34-летняя Ефимова завоевала золото проходящего в Казани чемпионата России на дистанции 100 метров брассом.
Савелий Лузин - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Лузин завоевал золото в ЧР в плавании на 400 метров вольным стилем
Вчера, 18:56
"Я очень за Ефимову рад, потому что, несмотря на то, что я знаю Юлю уже больше двадцати лет, я слышал о том, что она хотела здесь сделать финальный заплыв. Но я очень рад тому, что она едет в роли опытного бойца в Париж. Она едет в роли фактически капитана, который действительно будет мотивировать наших юниоров на новые победы, а может быть, помогать с точки зрения опыта, подсказок", - сказал Фесиков.
"Самое главное - я уверен, что к старту Юлия действительно расплывется еще быстрее. Мы знаем, насколько классно она умеет выступать в соревновательном режиме. И впереди у нашей сборной, в том числе у Юли, еще турнир "Семь холмов" в Италии. Я рад, что она в команде", - добавил он.
Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа.
Климент Колесников - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Колесников победил в плавании на 100 метров на спине на чемпионате России
Вчера, 17:22
 
СпортЮлия ЕфимоваСергей Фесиков
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Мексика
    ЮАР
    2
    0
  • Хоккей
    12.06 03:00
    Каролина
    Вегас
  • Футбол
    12.06 05:00
    Республика Корея
    Чехия
  • Футбол
    12.06 22:00
    Канада
    Босния и Герцеговина
  • Баскетбол
    12.06 13:00
    Зенит
    Локомотив-Кубань
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала