Ефимова выиграла заплыв на 100 метров брассом на чемпионате России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юлия Ефимова стала победительницей заплыва на 100 метров брассом на чемпионате России.
- Она преодолела дистанцию за 1 минуту 6,9 секунды.
КАЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости. Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова стала победительницей заплыва на 100 метров брассом на чемпионате России, который проходит в Казани.
Ефимова преодолела дистанцию за 1 минуту 6,9 секунды. Второе место заняла Евгения Чикунова (1 минута 6,99 секунды), третьей стала Ника Годун (1,07,36).
Чемпионат России завершится 11 июня.