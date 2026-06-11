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Ефимова выиграла заплыв на 100 метров брассом на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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18:05 11.06.2026
Ефимова выиграла заплыв на 100 метров брассом на чемпионате России

Ефимова завоевала золото ЧР на 100-метровке брассом, Чикунова стала второй

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЮлия Ефимова
Юлия Ефимова - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юлия Ефимова стала победительницей заплыва на 100 метров брассом на чемпионате России.
  • Она преодолела дистанцию за 1 минуту 6,9 секунды.
КАЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости. Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова стала победительницей заплыва на 100 метров брассом на чемпионате России, который проходит в Казани.
Ефимова преодолела дистанцию за 1 минуту 6,9 секунды. Второе место заняла Евгения Чикунова (1 минута 6,99 секунды), третьей стала Ника Годун (1,07,36).
Чемпионат России завершится 11 июня.
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СпортРоссияКазаньЮлия ЕфимоваЕвгения Чикунова
 
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