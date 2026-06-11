Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером в июне.
- Как он рассказал, стороны находятся в постоянном контакте.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что в июне встретится со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
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"Мы не хотим давать четкие временные рамки, но мы в постоянном контакте. Мы неоднократно разговаривали на этой неделе и ожидаем, что что-то в итоге произойдет. Не хотел бы называть конкретные даты, но еще будет обычная встреча в июне", — сказал он в интервью газете Berliner Zeitung.
На прошлой неделе помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что поездка представителей США в Россию готовится, но сроки еще не согласованы. Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что им будут рады в любой момент.