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Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером - РИА Новости, 11.06.2026
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08:22 11.06.2026 (обновлено: 09:09 11.06.2026)
Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером

Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером в июне

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером в июне.
  • Как он рассказал, стороны находятся в постоянном контакте.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что в июне встретится со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
«
"Мы не хотим давать четкие временные рамки, но мы в постоянном контакте. Мы неоднократно разговаривали на этой неделе и ожидаем, что что-то в итоге произойдет. Не хотел бы называть конкретные даты, но еще будет обычная встреча в июне", — сказал он в интервью газете Berliner Zeitung.
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