Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Глава РФПИ , спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что в июне встретится со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.