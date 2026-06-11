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СМИ посчитали, во сколько обойдется проведение боя UFC в Белом доме - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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13:22 11.06.2026
СМИ посчитали, во сколько обойдется проведение боя UFC в Белом доме

CNN: проведение боя UFC в Белом доме обойдется более чем в $60 миллионов

© UFC Графика UFC по турниру в Белом доме
Графика UFC по турниру в Белом доме - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© UFC
Графика UFC по турниру в Белом доме
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стоимость проведения турнира UFC на территории Белого дома составила свыше 60 миллионов долларов.
  • Турнир пройдет 14 июня и будет приурочен к 250-летию Соединенных Штатов.
  • Правозащитная организация Public Integrity Project подала иск с требованием отменить турнир, утверждая, что власти нарушили закон, не согласовав это с конгрессом.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Стоимость проведения турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на территории Белого дома составила свыше 60 миллионов долларов, сообщает CNN со ссылкой на судебные документы.
Турнир пройдет 14 июня, он будет приурочен к 250-летию Соединенных Штатов, которое будут праздновать 4 июля. Мероприятие совпадает с днем рождения президента США Дональда Трампа, которому в этот день исполнится 80 лет.
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"Мероприятия UFC, запланированные на эти выходные, обойдутся более чем в 60 миллионов долларов", - говорится в публикации.
Эта сумма озвучена в возражении администрации, поданном в ответ на иск против проведения боя.
"Кроме главного боя зрителей ждет развлекательная программа: концерты, фейерверки и пролет военных самолетов", - сообщает телеканал.
В указанную Белым домом сумму входит питание для 4 тысяч гостей на южной лужайке Белого дома, где установлена сцена, а также для более 120 тысяч посетителей в открытой зоне рядом с президентской резиденцией, где пройдет телевизионная трансляция.
Согласно документу, мероприятие посетят 125 тысяч зрителей, еще 75 тысяч человек уже дополнительно запросили билеты. По периметру установлены защитные ограждения и пункты досмотра Секретной службы США. Кроме того, для гостей турнира установят почти 500 биотуалетов.
При этом сама организация UFC берет на себя расходы на организацию мероприятия, персонал, строительство сцены и рекламу, а федеральные власти обеспечат безопасность и оказание медицинской помощи при необходимости.
Правозащитная организация Public Integrity Project в июне подала иск с требованием отменить турнир, утверждая, что власти нарушили закон, не согласовав это с конгрессом. В ответ в администрации заявили, что отмена мероприятия сорвет многомесячную подготовку и обернется огромными затратами для всех участников.
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