Под Волгоградом мужчина ранил двух рыбаков из ружья из-за места на берегу

ВОЛГОГРАД, 11 июн – РИА Новости. Житель Калачевского района Волгоградской области ранил из ружья двоих приехавших из Волгограда рыбаков после конфликта из-за места на берегу, которое он считал своим, сообщил региональный главк МВД.

Уточняется, что полицейские задержали нападавшего по горячим следам, в содеянном он сознался. С места происшествия изъяты охотничье ружье и 72 патрона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.