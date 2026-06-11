Под Волгоградом мужчина ранил двух рыбаков из ружья из-за места на берегу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Калачевского района Волгоградской области ранил из ружья двоих рыбаков после конфликта из-за места на берегу.
- 35-летний волгоградец получил огнестрельное проникающее ранение головы, а его 36-летний приятель — ранения грудной клетки и левого плеча.
- Полицейские задержали нападавшего по горячим следам, он сознался в содеянном, с места происшествия изъяты охотничье ружье и 72 патрона.
ВОЛГОГРАД, 11 июн – РИА Новости. Житель Калачевского района Волгоградской области ранил из ружья двоих приехавших из Волгограда рыбаков после конфликта из-за места на берегу, которое он считал своим, сообщил региональный главк МВД.
По информации полиции, в среду двое жителей Волгограда приехали на рыбалку в поселок Пархоменко Калачевского района, но местному жителю не понравилось, что мужчины заняли место, на котором он постоянно рыбачит. После словесной перепалки местный житель отправился домой и вернулся с охотничьим ружьем.
"Подъехав к месту конфликта, мужчина произвел два выстрела по своим недавним оппонентам. В результате стрельбы 35-летний волгоградец получил огнестрельное проникающее ранение головы, а его 36-летний приятель огнестрельные ранения грудной клетки и левого плеча", - говорится в в канале ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что полицейские задержали нападавшего по горячим следам, в содеянном он сознался. С места происшествия изъяты охотничье ружье и 72 патрона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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