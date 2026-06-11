Появились новые детали о смерти хоккеиста Ядыкина

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Салавате рядом с телом хоккеиста Ядыкина было обнаружено тело его деда.

По сообщению правоохранительных органов, хоккеист случайно задел курок ружья в автомобиле, после чего произошел выстрел.

После этого дед хоккеиста совершил самоубийство.

УФА, 11 июн - РИА Новости. Дедушка хоккеиста Ядыкина, чье тело было найдено в башкирском Салавате рядом со спортсменом, совершил самоубийство, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

В СУСК РФ по Башкирии РИА Новости сообщали, что рядом с телом хоккеиста "Норильска" Ядыкина в Салавате было обнаружено тело еще одного мужчины. В правоохранительных органах агентству уточняли, что второе тело принадлежит деду Ядыкина.

"В момент трагедии хоккеист с дедом ехали на машине. Ядыкин потянулся за ружьем, и оно выстрелило. После этого его дед совершил самоубийство", - сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Ранее клуб Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) сообщил о смерти хоккеиста. Отмечалось, что игрок ушел из жизни при трагических обстоятельствах, причина смерти не называлась.

В правоохранительных органах региона РИА Новости заявляли, что хоккеист находился в салоне автомобиля. Он случайно задел курок ружья, оружие выстрелило, попав в него.

Следственным управлением СК России по Республике Башкортостан устанавливаются обстоятельства смерти двух мужчин, тела которых были обнаружены в городе Салавате, сообщали РИА Новости в СУСК РФ по Башкирии.