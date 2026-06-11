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"Очень жаль": Бородавко высказался о выборах главы FIS - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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Лыжные гонки
 
13:40 11.06.2026 (обновлено: 13:51 11.06.2026)
"Очень жаль": Бородавко высказался о выборах главы FIS

Бородавко: жаль, что Оспельт обошел Элиаша в выборах FIS, но нужно это принять

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЮрий Бородавко
Юрий Бородавко - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Юрий Бородавко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Оспельт избран новым президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
  • Оспельт получил 65 голосов делегатов, обойдя на выборах шведа Йохана Элиаша, который получил 64 голоса.
  • Юрий Бородавко выразил сожаление по поводу результатов выборов и отметил, что теперь нужно работать с новым руководством FIS.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что ему жаль, что новый президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Александр Оспельт обошел на выборах шведа Йохана Элиаша, но нужно адекватно принять эту данность.
Оспельт в четверг был избран новым президентом FIS на конгрессе организации в Белграде. Он сменил Элиаша, который возглавлял организацию с июня 2021 года. Оспельт получил 65 голосов делегатов, Элиаш - 64 голоса.
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"Мы всегда в праве рассчитывать на конструктивный диалог. Другое дело, как будет настроен новый президент Оспельт, плюс еще не выбрали руководящий исполнительный орган, который как раз и будет принимать важнейшие решения для нас. Наши руководители на месте, думаю они повстречаются с новым президентом, пообщаются. Очень жаль, что это все решилось с разницей в один голос. Оспельт на флажке обошел Элиаша, и остается только сожалеть из-за этого, поскольку мы все знали, что Элиаш желал скорейшего возвращения российских лыжников. Надо адекватно принять эту данность и работать с новым руководством FIS и продвигать наши идеи", - сказал Бородавко.
Оспельту 58 лет, он входит в совет FIS с 2024 года, с 2021 по 2024 год был вице-президентом Федерации европейских лыжных и сноубордических ассоциаций, с 2016 по 2023 год он возглавлял Ассоциацию лыжных видов спорта Лихтенштейна.
В октябре 2025 года FIS оставила в силе запрет на участие россиян и белорусов в международных турнирах. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В лыжных гонках на Олимпиаде-2026 выступили россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
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