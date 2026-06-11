"Очень жаль": Бородавко высказался о выборах главы FIS

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что ему жаль, что новый президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Александр Оспельт обошел на выборах шведа Йохана Элиаша, но нужно адекватно принять эту данность.